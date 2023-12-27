《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１－１１月，全國規模以上工業企業實現利

潤總額６９８２２﹒８億元（人民幣．下同），同比下降４﹒４％，降幅比１－１０月收窄

３﹒４個百分點。１１月，規模以上工業企業實現利潤同比增長２９﹒５％，增幅較１０月大幅

擴大２６﹒８個百分點，連續四個月正增長。國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指出，隨

著宏觀政策效應持續顯現，國內需求逐步恢復，１１月工業生產加快回升，工業企業效益持續改

善。

于衛寧表示，１－１１月全國規模以上工業企業利潤同比降幅延續３月以來逐月收窄走勢，

年內首次收窄至５％以內。從當月看，工業企業利潤加快回升，加上投資收益相對集中入帳，

１１月規上工業企業利潤同比增速較１０月份明顯加快。

工業生產加快回升，產銷銜接水平同比提高，推動企業營收持續改善。１－１１月規上工業

企業營業收入同比增長１％，增速較１－１０月加快０﹒７個百分點。其中，１１月規上工業企

業營業收入同比增長６﹒１％，增速較１０月加快３﹒６個百分點，連續五個月回升，有力帶動

企業利潤增長。



＊原材料業利潤降幅收窄帶動工業利潤改善，汽車業利潤加速增長＊



隨著產業鏈升級深入推進，裝備製造業發展動能積聚壯大，利潤持續增長。１－１１月，裝

備製造業利潤同比增長２﹒８％，增速較１－１０月加快１﹒７個百分點，拉動規上工業利潤增

長０﹒９個百分點，較１－１０月提高０﹒６個百分點。其中１１月當月裝備製造業利潤由降轉

增，增速為１６﹒２％。

分行業看，１－１１月，汽車行業受產銷加快、出口較快增長等因素帶動，利潤增長

２﹒９％，增速較１－１０月加快２﹒４個百分點；電子行業受新產品發售、訂單增加等因素帶

動，累計利潤降幅收窄７個百分點，且當月利潤由降轉增，明顯改善；鐵路船舶航空航天運輸設

備、電氣機械行業累計利潤分別增長２２﹒３％、１７﹒２％，延續年初以來的較快增長態勢。

此外，原材料行業利潤降幅明顯收窄，對規上工業利潤改善貢獻較大。１－１１月，原材料

製造業利潤同比降幅較１－１０月收窄８﹒５個百分點，帶動規上工業利潤降幅收窄１﹒８個百

分點，是貢獻最大的行業板塊。分行業看，１－１１月，鋼鐵行業受下游需求回暖疊加低基數等

因素共同作用，利潤同比增長２﹒７６倍；有色行業利潤增長２１﹒８％，利潤由降轉增；化工

行業利潤降幅較１－１０月收窄４﹒３個百分點，其中１１月利潤增長２６﹒７％。

１－１１月，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤同比增長４７﹒３％，增速較１－

１０月加快７﹒３個百分點。其中，受宏觀經濟持續向好、迎峰度冬電力保供等因素推動，發、

售電量增長明顯加快，疊加燃料價格同比下降、成本降低等因素，電力熱力生產和供應業利潤增

長５８﹒２％。



＊私企利潤今年首次降轉增，企業產銷銜接改善加快資金回籠＊



助企暖企政策持續發力顯效，經營主體效益總體改善。１－１１月，規上工業企業中，國有

控股、外商及港澳台商投資企業利潤同比降幅較１－１０月份分別收窄３﹒７和１﹒５個百分點

；私營企業利潤增長１﹒６％，今年以來首次由降轉增；大、中、小型企業利潤降幅分別收窄

３﹒０、２﹒８和４﹒７個百分點。

企業生產銷售加快，規模效應不斷增強，助力企業單位成本下降、利潤率提高。１１月，規

上工業企業每百元營業收入中的成本為８３﹒９２元，同比減少０﹒６２元，連續五個月同比減

少；營業收入利潤率為７﹒１５％，同比提高１﹒２９個百分點，連續四個月同比提高。

企業產銷銜接狀況改善、營收能力持續提高，有助於加快庫存周轉和資金回籠。１１月末，

規上工業企業產成品存貨周轉天數較１０月末減少０﹒１天，應收帳款平均回收期較１０月末減

少０﹒２天。

總體看，１－１１月工業企業利潤呈現加快恢復態勢。下階段，要深入貫徹落實中央經濟工

作會議精神，著力擴大國內需求，激發各類經營主體活力，大力推進新型工業化，不斷增強內生

動力，持續鞏固工業經濟恢復基礎，進一步推動工業經濟回升向好。（ｓｌ）

