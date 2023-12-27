《經濟通通訊社２７日專訊》網易（０９９９９）及騰訊（００７００）分別宣布關於元旦
假期未成年人遊戲限時的通知。網易及騰訊均表示，未成年人可在今年１２月２９日至明年１月
１日期間，每天晚上８時至９時體驗遊戲，即總共４小時。（ｓｌ）
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27/12/2023 18:00
網易、騰訊宣布未成年人可在元旦假期打機共４小時
《經濟通通訊社２７日專訊》網易（０９９９９）及騰訊（００７００）分別宣布關於元旦
假期未成年人遊戲限時的通知。網易及騰訊均表示，未成年人可在今年１２月２９日至明年１月
１日期間，每天晚上８時至９時體驗遊戲，即總共４小時。（ｓｌ）
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