《經濟通通訊社２７日專訊》中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）公布，建議

根據特別授權向控股股東中航集團公司發行新Ａ股及新Ｈ股，集資不超過６０億元（人民幣．下

同）及２０億港元。有關建議需待股東批准。

該集團指，建議採取向特定對象發行方式，發行不超過約８﹒５億股新Ａ股，每股新Ａ股發

行價為７﹒０２元，中航集團承諾持有新股禁售期為３６個月。至於集資所得當中４２億元用於

引進１７架飛機，其餘１８億元用於補充流動資金。

另外，該集團指，向中航集團旗下中航有限以每股５﹒０９港元發行不超過３﹒９３億股新

Ｈ股，集資不超過２０億港元，用來補充一般運營資金。至於每股作價為董事會召開日前２０個

交易日Ｈ股交易均價，比上周五（２２日）收市價４﹒７港元溢價約８﹒３％。



＊國泰航空持股或攤薄至１５％＊



該集團指，假設以上限發行新ＡＨ股，中航集團持股將由５０﹒１４％升至擴大後股本約

５３﹒７１％，而國泰航空（００２９３）持股由１６﹒２６％攤薄至１５％。

該集團指，集資以擴充機隊規模，及合理機齡結構，並補充營運資金以配合航空客運需求逐

步恢復，運力投放及經營規模將相應擴大，加上於９月底資產負債率８８﹒７８％，故有利於控

制有息負債規模。（ｗｈ）

