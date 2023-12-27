《經濟通通訊社２７日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（２２日）「滬股通」額
度餘額５１８﹒８億元（人民幣．下同），買盤超賣盤，流入１﹒２億元，佔每日額度
０﹒２３％，「深股通」額度餘額５３４﹒４億元，賣盤超買盤，流走１４﹒４億元，佔每日額
度２﹒７７％。
「滬股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－
（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）
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貴州茅台 （６００５１９） ５５５﹒６１ ５６８﹒４９ －１２﹒８８
紫金礦業 （６０１８９９） ４１０﹒７７ ３３０﹒７８ ７９﹒９９
招商銀行 （６０００３６） ２２５﹒０６ ４０３﹒３８ －１７８﹒３２
隆基綠能 （６０１０１２） ２９０﹒８２ ２９６﹒６７ －５﹒８５
中國中免 （６０１８８８） ２５５﹒３４ １７２﹒２７ ８３﹒０７
工業富聯 （６０１１３８） ２４９﹒７５ １５１﹒３６ ９８﹒３９
藥明康德 （６０３２５９） １８０﹒０６ １７２﹒８０ ７﹒２６
中國平安 （６０１３１８） １９０﹒１３ １４９﹒０９ ４１﹒０４
恒瑞醫藥 （６００２７６） １４２﹒５１ １８８﹒９９ －４６﹒４８
長江電力 （６００９００） １７４﹒６１ １２１﹒９６ ５２﹒６５
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「深股通」首十大成交活躍股列表
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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱
（百萬人民幣） （百萬人民幣） 淨賣出－
（百萬人民幣）
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寧德時代 （３００７５０） ７２４﹒５６ ５７４﹒２７ １５０﹒２９
比亞迪 （００２５９４） ３９０﹒９６ ４３９﹒０８ －４８﹒１２
五糧液 （０００８５８） ３７０﹒５６ ４１４﹒６１ －４４﹒０５
格力電器 （０００６５１） ４７９﹒６２ １７２﹒２６ ３０７﹒３６
長安汽車 （０００６２５） ４４６﹒８３ ２０３﹒４９ ２４３﹒３４
寧波銀行 （００２１４２） １５７﹒８６ ３４９﹒６７ －１９１﹒８１
中際旭創 （３００３０８） ２２７﹒８８ ２４６﹒７５ －１８﹒８７
美的集團 （０００３３３） １５８﹒４３ ２８１﹒１９ －１２２﹒７６
立訊精密 （００２４７５） ２７２﹒１５ １５１﹒１２ １２１﹒０３
昆侖萬維 （３００４１８） ２２７﹒８２ １８８﹒９３ ３８﹒８９
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（以上數字取小數點後兩個位）
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