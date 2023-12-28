《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》人行副行長張青松在國新辦政策例行吹風

會上表示，境外來華人員的支付便利化現在是一個關注度比較高的問題，人行對此十分重視，對

問題成因作了認真分析。為了解決這個問題，人民銀行會同有關部門，已經建立了專項工作機制

，下發了指導意見，正在組織各單位有序推進各項工作。這個解決方案概括來講就是「大額刷卡

、小額掃碼、現金兜底」。



＊「大額刷卡、小額掃碼、現金兜底」＊



一是完善境外銀行卡受理環境。摸排轄內商戶外卡受理情況，會同商務、文旅等部門劃定重

點商圈、機場、火車站等主要涉外場所，指導商業銀行、支付機構加快推動重點商戶開通外卡受

理。這就是「大額刷卡」。

二是豐富移動支付產品供給。人行已經指導支付寶、財付通、中國銀聯等推出「外卡內綁」

、「外包內用」、雲閃付旅行通卡等產品，創新研發數字人民幣解決方案，滿足境外來華人員的

移動支付需求。這是「小額掃碼」。

三是改善現鈔使用環境。組織銀行開展ＡＴＭ外卡受理改造，提升支持外卡取現的ＡＴＭ覆

蓋率。持續開展拒收人民幣現金專項整治工作。這是最後的「現金兜底」。

此外，還持續優化帳戶服務。引導銀行實施帳戶分類分級管理、優化開戶流程，提升有需求

的境外來華人士開銀行帳戶的便利化水平。

張青松指出，從全球零售端支付工具的演進來看，部分境外來華人士支付不便，很大程度上

是因為大家處在不同階段的支付習慣，彼此有所差異。中國人非常習慣移動支付，但是許多境外

來華人士，尤其是歐美的來華人士還是習慣於使用銀行卡、現金，他們的支付習慣存在慣性。必

須解決這個因為雙方支付差異、習慣不同所導致的境外人士來華支付不便的問題。





