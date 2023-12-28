《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》美國總統拜登上周簽署２０２４年《國防

授權法案》，該法案包含涉華消極條款。全國人大外事委員會發言人許東發表談話表示，該法案

有關涉華消極條款大肆操弄涉台問題，鼓吹對華戰略競爭，渲染「中國威脅」，推動對華關鍵領

域「去風險」，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權安全發展利益，嚴重違背中美兩國元首三

藩市會晤共識。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

許東表示，相互尊重、和平共處、合作共贏是中美共同努力的方向。中方強烈敦促美方摒棄

冷戰零和思維和意識形態偏見，不得實施有關法案中的涉華消極條款，不要在涉及中國主權和核

心利益問題上鋌而走險。美方應該與中方相向而行，以實際行動落實中美元首三藩市會晤達成的

重要共識。



＊任何「以台制華」的玩火挑釁行徑注定失敗＊



許東指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係

第一條不可逾越的紅線。美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題作出嚴肅承諾。中國終將統一

，也必然統一。任何「以台制華」的玩火挑釁行徑注定失敗。

他稱，美方法案有關條款罔顧事實，鼓吹「脫勾斷鍊」「小院高牆」，肆意將經貿、科技、

文化等問題政治化，妄圖人為阻斷中美正常交流合作，這種做法不得人心、違背正義，也不符合

任何一方的利益。



