《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家發改委主任鄭柵潔在全國人大常委會

上作報告稱，要著力擴大國內需求，確保經濟加速恢復和保持穩定增長；加快推進收入分配制度

改革，著力擴大中等收入群體，從根本上夯實擴大消費需求的基礎。

這份「十四五規劃和２０３５年遠景目標綱要實施中期評估報告」指出，總需求不足仍是當

前經濟運行面臨的突出矛盾，特別是最終消費佔ＧＤＰ（國內生產總值）比重偏低，近年來居民

消費佔比有所下降；就業總量壓力和結構性問題仍不容忽視，青年、農民工等重點群體就業壓力

較大。



＊統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險＊



報告指出，房地產風險、金融風險、地方債務風險深度關聯；要全面加強金融監管，統籌化

解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，依法將所有金融活動全部納入監管；進一步理順中

央與地方，以及省以下政府間財政關係。

報告要求，必須加快突破關鍵核心技術、實現高水平科技自立自強，避免技術和產業被鎖定

在中低端；加大對未來產業發展、傳統產業轉型、新型基礎設施、關鍵核心技術攻關等領域投資

支持力度。



＊全面取消製造業領域外資准入限制措施＊



同時，要著力深化市場化改革和制度型開放，有效增強發展的動力和活力。深化金融市場改

革，健全資本市場功能，維護金融市場穩定運行，提升金融服務實體經濟質量和效率。加強反壟

斷和反不正當競爭，深化重要能源資源價格機制改革。

此外，合理縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，推進服務業領

域擴大開放，擴大數字產品等市場准入。

綱要稱，十四五期間（２０２１至２０２５年）目標為經濟運行保持在合理區間，各年度視

情提出經濟增長預期目標，居民人均可支配收入增長與ＧＤＰ增長基本同步，擴大中等收入群體

；城鎮調查失業率控制在５﹒５％以內，物價水平保持總體平穩。

