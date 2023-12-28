《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家巿監總局發布，前１１個月，全國新

設經營主體３０２０﹒４萬戶，同比增長１０﹒５％。其中，新設企業９１６﹒９萬戶，增長

１４﹒６％；新設個體工商戶２０９２﹒７萬戶，增長８﹒９％。經營主體結構優化，三次產業

經營主體佔比分別為５﹒８％、１０﹒２％、８４％，「四新經濟」企業佔比３９﹒４％，發展

質量穩中趨好。



＊督促特斯拉召回缺陷汽車１１０﹒５萬輛＊



另外，全年共實施汽車召回５６０﹒４萬輛，消費品召回９８３﹒２萬件，其中督促特斯拉

公司召回缺陷汽車１１０﹒５萬輛，成為全球新能源汽車領域規模最大的一次召回。

８５４家平台企業累計修改優化協議規則３６８０項，規則不公平、不合理、不清晰問題得

到有效規制，信息推送、隱私保護、付費退費等條款更加公平合理。清理各類平台違法違規信息

３０萬條，網絡直播亂象、視頻平台「限制投屏」等問題得到及時處置，網絡交易環境進一步淨

化。

全國１２３１５平台接收投訴舉報咨詢２４８５﹒３萬件，為消費者挽回經濟損失３３﹒９

億元人民幣，調解成功率較２０２２年提升９﹒５個百分點，在線消費糾紛源頭化解率由

２﹒６％提高到１８﹒９％。

