《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京市經開區商務金融局表示，經開區將

在２０２４年１月１日至２０２４年３月３１日發放「好車亦城」汽車消費券，總額２０００萬

元（人民幣．下同），在經開區汽車銷售企業購買新車（含新能源）的個人消費者均可參與。消

費券活動包括基本補貼和額外補貼兩部分，滿足條件的消費者可享受疊加優惠。



＊政策可疊加享受，最高優惠達９０００元＊



具體來說，當購車金額滿足補貼門檻時，消費者即可享受對應的補貼減免。購車金額在１０

萬元－２０萬元，每台補貼２０００元；購車金額在２０萬元－３０萬元，每台補貼３０００元

；購車金額在３０萬元－５０萬元，每台補貼４０００元；購車金額在５０萬元以上，每台補貼

６０００元。

此外，經開區戶籍居民或者在經開區連續一年以上繳納社保的從業人員購車時，每台可享受

１０００元補貼；對於北京奔馳、北汽極狐等區內具有生產工廠的汽車品牌，在經開區的車企零

售端購車時每台可補貼１０００元；個人購買新能源小客車（純電動）再額外補貼１０００元。

以上政策可疊加享受，最高優惠達９０００元。

