《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國新辦就粵港澳大灣區建設情況舉行發布

會。赴京出席發布會的香港政務司司長陳國基表示，落實《前海深港現代服務業合作區總體發展

規劃》（前海總規），香港將繼續發揮作為國際金融、航運、貿易中心以及國際航空樞紐的優勢

，助力前海加快推動規則銜接、機制對接以及現代服務業發展。

長遠來說，香港正全力建設北部都會區，作為融入國家發展大局的重大節點，深度對接大灣

區規劃，包括發展高端專業服務和物流樞紐。這個樞紐在洪水橋一帶，跟前海合作區只是一灣之

隔，將來更有港深西部鐵路的連接優勢。香港將聯通前海，在金融、物流、專業服務等領域促進

高端經濟合作，發展現代服務業，並推動更多前海企業，通過香港拓展海外市場。



＊積極推進大灣區保險服務中心建設＊



在金融方面，支持《前海總規》提出的舉措，以鞏固提升香港作為國際金融中心以及資金雙

向流動橋梁的地位，並且助力內地市場進一步對外開放。有關舉措包括積極推進大灣區保險服務

中心建設；支持前海企業利用香港平台融資、開拓海外業務、發行綠色債券；以及促進金融科技

合作。

在法律方面，香港是國家唯一的普通法司法管轄區，匯聚國際法律人才和企業，前海更已實

施「港資港法港仲裁」。將繼續發展香港成為亞太區國際法律積極爭議解決服務中心，配合《前

海總規》推動深港跨境法律規則銜接，並支持具有大灣區律師執業證的香港律師，擔當當地律師

事務所的法律顧問。



＊前海將支持會計師事務所，聯合香港會計師展開非審計業務＊



在專業服務方面，支持前海推出更多「先行先試」的政策突破。例如在建築及相關工程領域

，前海將支持已經備案執業的香港專業機構和人士，在規劃設計等階段提供服務，並擴大試行香

港工程建設管理模式範圍。此外，前海將支持會計師事務所，聯合香港會計師展開非審計業務。

