《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》深圳市委副書記、市長覃偉中表示，開發

和開放前海已取得積極成效，目前已累計推出８０５項制度創新成果，有８８項在全國推廣，實

際利用港資３３６﹒６億美元，孵化了６００間香港企業。

他表示，深圳將落實《前海規劃》各項部署任務，堅持依托香港、服務內地、面向世界。

他提到，互聯互通方面，將全力推動深港融合發展，主動對接香港北部都會區發展策略，深化深

港合作專班推進機制，深入實施「灣區通」工程，推動港深西部鐵路、前海口岸等規劃建設，落

實好企業所得稅和個人所得稅優惠政策、高水平建設前海深港青年夢工場、持續提升香港居民在

深商事登記、注冊執業、就業創業、享用公共服務等便利化水平。



＊深圳聯動香港，建設國際法律服務中心＊



覃偉中又表示，深圳將全力推動構建現代服務業新體系，實施「前海全球服務商計劃」，做

好前海深港國際金融城、國際法務區、國際人才港，打造風險投資和創投、融資租賃、航運服務

等集聚區；同時會聯動香港，建設國際法律服務中心，以及國際商事爭議解決中心，推動設立國

際船舶登記中心，加快建設海洋新城，「互聯網＋」未來科技城，並推動大灣區保險服務中心落

地，打造跨境人民幣業務創新試驗平台。

