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AH股新聞

28/12/2023 16:45

《駐京專電》商務部重申吸引外資波動是正常，規模仍處歷史高位

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》今年１至１１月全國直接使用外資
（ＦＤＩ）１﹒０４萬億元（人民幣．下同），同比下降１０％，商務部新聞發言人何亞東在例
行發布會重申，在去年高基數的情況下，首１１月ＦＤＩ出現波動是正常的，而１﹒０４萬億元
的引資規模仍然處於歷史的高位。
　　他指出，今年吸收外資波動要從多角度來看待。從縱向看，引資規模仍處於歷史的高位，
２０１９年到２０２１年，中國吸收外資連續三年刷新歷史記錄。２０２２年１－１１月，實際
使用外資規模達到１﹒１６萬億元，為歷史同期的最高水平。
　
＊跨國公司紛來華考察洽談，對投資中國極大興趣＊
　
　　何亞東表示，從橫向來看，近年來，全球跨國投資低迷，聯合國貿發會議報告顯示，
２０２２年，全球跨國直接投資規模同比下降１２﹒４％，２０２３年將繼續萎縮。今年以來，
跨國公司紛紛來華考察洽談，表現出了對投資中國的極大興趣。今年的１－１１月，全國新設立
外商投資企業４﹒８萬家，同比增長３６﹒２％，這也印證了外資企業來華投資勢頭。
　　結構來看，隨著跨國公司調整投資布局，中國吸引外資的結構也在持續的優化。今年的１－
１１月，高技術產業引資規模，達到了３８００　６６﹒５億元，佔全國吸引外資比重為
３７﹒２％，比２０２２年全年的水平提升了１﹒１個百分點。其中醫療儀器設備及儀器儀表製
造業，電子及通訊設備製造業分別增長２７﹒６％和５﹒５％。研發與設計服務領域外資增長
９﹒１％。

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