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AH股新聞

28/12/2023 16:44

【大國博弈】美將調查行業採購中國芯片，商務部：擾亂全球產業鏈

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》美國商務部日前表示，將對美國半導體行
業的供應鏈和國防工業展開調查，重點關注美國關鍵行業對中國製造的傳統芯片的使用與採購情
況，以評估其半導體供應鏈對中國芯片的依賴程度。對此，中國商務部新聞發言人何亞東表示，
半導體產業高度全球化，任何違背市場規律、割裂全球半導體市場的行為，不僅損害中國企業正
當權益，也將影響包括美國企業在內的各國半導體企業的利益，擾亂全球產業鏈、供應鏈穩定。
中方將密切關注美方相關措施的動向和影響，堅決維護自身利益。

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