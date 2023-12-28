《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》美國商務部日前表示，將對美國半導體行

業的供應鏈和國防工業展開調查，重點關注美國關鍵行業對中國製造的傳統芯片的使用與採購情

況，以評估其半導體供應鏈對中國芯片的依賴程度。對此，中國商務部新聞發言人何亞東表示，

半導體產業高度全球化，任何違背市場規律、割裂全球半導體市場的行為，不僅損害中國企業正

當權益，也將影響包括美國企業在內的各國半導體企業的利益，擾亂全球產業鏈、供應鏈穩定。

中方將密切關注美方相關措施的動向和影響，堅決維護自身利益。

