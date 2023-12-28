《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》商務部新聞發言人何亞東表示，元旦春節

是中國重要的傳統佳節，商務部將組織開展一系列節日促消費活動，讓民眾度過歡樂祥和的節日

。商務部將主要做好三方面工作，一是保障節日市場供應，指導各地加大生活必需品貨源組織力

度，加強產銷銜接豐富商品品種，重點指導甘肅、青海商務主管部門，推動地震災區商業網點加

快恢復。



＊以國貨潮品為主題，開展全國網上年貨節＊



另外，要辦好節日促消費活動。明年一季度將以國貨潮品為主題，開展全國網上年貨節，老

字號嘉年華，全國消費促進月等專項活動。同時各地也將結合實際，創新舉辦各類特色活動，營

造濃厚的節日消費的氛圍。

此外，要加強節日市場監測。商務部市場運行監測系統數據顯示，近期各地批發市場超市生

活必需品，進銷存量不同幅度增加。北方受低溫雨雪冰凍影響地區蔬菜價格有所上漲，雞蛋價格

略有下降，其他品種價格總體平穩。節日期間，商務部將啟動糧、油、肉、蛋、奶、果、蔬等重

要生活必需品市場監測日報制度，為節日市場平穩運行提供有力支撐。

