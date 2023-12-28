《經濟通通訊社２８日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）公布，今日收

到董事長、執行董事汪建平的書面辭職報告，汪建平因年齡原因向董事會申請辭去公司董事長、

執行董事及董事會提名委員會主席職務，自其辭職報告送達董事會之日起生效，辭職後不再擔任

公司任何職務。（ｋｋ）

