《經濟通通訊社２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《習近平新時代中國特色社會主義思想學習論叢》第六輯至第十輯出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平新時代中國特色社會主義思想學習論叢》第六輯至第

十輯，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。該書第六輯至第十輯共收入中央黨史和文獻研

究院２０２０年以來組織撰寫並在人民日報、《求是》雜志等發表的系列理論宣傳文章３１篇，

約２３萬字。這些文章圍繞深入學習領會習近平總書記有關重要論述。



做大發展蛋糕 共享成長紅利

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對外開放是中國的基本國策。中國越發展，就越開放，中國開放的大門只會越開越大。展望

２０２４年，中國將堅持推進高水平對外開放，擴大互利共贏，唱響全球共同發展強音。



１１月利潤增近三成 工業企業效益持續改善

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國家統計局１２月２７日發布數據顯示，１１月，全國規模以上工業企業利潤同比增長

２９﹒５％，增速較１０月加快２６﹒８個百分點，利潤已連續４個月實現正增長。





《上海證券報》



《習近平新時代中國特色社會主義思想學習論叢》第六輯至第十輯出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平新時代中國特色社會主義思想學習論叢》第六輯至第

十輯，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。這些文章圍繞深入學習領會習近平總書記有關

重要論述，闡釋蘊含其中的道理、學理、哲理，具有較強的思想性和可讀性。



證監會：從嚴打擊違反「限售股不得融券」要求的行為

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多數證券公司在落實融券新規要求上基本到位。下一步，證監會將從兩方面全面強化穿透式監管

，對通過多層嵌套、合謀交易、串聯套利等方式違反「限售股不得融券」等要求的行為從嚴打擊

。



１１月規模以上工業企業利潤同比增長２９﹒５％ 已連續４個月實現正增長

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國家統計局１２月２７日發布的數據顯示，１１月工業生產加快回升，工業企業效益持續改善，

單月的規模以上工業企業利潤同比已連續４個月正增長，私營企業利潤年內首次由降轉增。





《證券時報》



２９﹒５％！１１月規上工業企業利潤增速超預期

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１２月２７日，國家統計局公布數據顯示，１１月規模以上工業企業實現利潤同比增長

２９﹒５％，增速較１０月明顯加快，顯著超出市場預期。國家統計局工業司統計師於衛寧分析

，原因在於工業企業利潤加快回升，以及投資收益相對集中入帳。



證監會：嚴打違反「限售股不得融券」要求的行為

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１２月２７日，就券商落地「限售股不得融券」新規情況，證監會有關部門負責人表示，多數證

券公司在落實新規要求上基本到位，但現場檢查也發現個別證券公司存在關聯方核查不夠深入等

問題，證監會將督促證券公司加強對客戶交易行為和交易目的的穿透式管理，對違反「限售股不

得融券」等要求的行為從嚴打擊，發現一起，查處一起。



新一輪財稅改革迎難而上 攻堅「最難啃的骨頭」

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近日，經中央經濟工作會議部署、全國財政工作會議進一步明確，圍繞財稅體制的新一輪改革大

幕將啟。２０２４年，財稅系統如何圍繞「健全現代預算制度，優化稅制結構，完善財政轉移支

付體系」積極穩妥謀劃推進新一輪改革，值得期待。（ｒｙ）

