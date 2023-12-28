《神州經脈》滬深股市在２０２３年倒數第二個交易日吐氣揚眉，滬綜指全日（２８日）收

升１﹒３８％，報２９５４﹒７０點，深成指大漲２﹒７％，創業板指更漲３﹒８５％。兩市成

交額８８４４億（人民幣．下同），較上個交易日放量大增近３９％。人民幣升勢強，離岸人民

幣兌美元漲超４００點，在岸亦漲近３５０點，外資回勇，今日通過陸股通淨流入１３５﹒６億

元，連續兩個交易日流入，流入金額為五個月最多。

美聯儲局明年將降息預期持續施壓美元走弱，加之年末市場結匯需求增多，助力人民幣大幅

反彈，短期料繼續向中間價位置靠攏。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日盤中曾升破

７﹒１０大關，日內升幅逾４００點，尾盤升幅收窄，收報７﹒１０５５，較上個交易日４時

３０分收盤價大升３８２點子，兩連升，創１２月１５日以來近半個月新高，全日在

７﹒０９７４至７﹒１３５０之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９７４，較上個交易日升２８點子，與市場預測偏離收

窄至近３００點，上個交易日報７﹒１００２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 小米汽車今日舉行技術發布會，亦公布海灣藍色的小米「ＳＵ７」圖片及資料。小米集團

創始人、董事長兼首席執行官雷軍表示，ＳＵ７定位為「Ｃ級高性能生態科技轎車」；現時

ＳＵ７已小批量量產，但尚需數月才正式上市，有待進行更多測試。他還提到，汽車目標客戶是

有品味的時代精英。此外，他表示，小米汽車目標透過１５至２０年努力，成為全球前５名汽車

廠商，並可媲美保時捷與特斯拉，打造汽車工業新時代的夢想之車。



２﹒ 工業和信息化部今日發布通知，明確２０２４年度、２０２５年度的新能源汽車積分比例

要求分別為２８％和３８％。乘用車企業核算新能源汽車積分達標值時，低油耗乘用車生產量或

者進口量按照其數量的０﹒２倍計算。



３﹒ 今年１至１１月全國直接使用外資（ＦＤＩ）１﹒０４萬億元，同比下降１０％，商務部

新聞發言人何亞東在例行發布會重申，在去年高基數的情況下，首１１月ＦＤＩ出現波動是正常

的，而１﹒０４萬億元的引資規模仍然處於歷史的高位。他又指出，今年以來，中國外貿頂住壓

力，克服外需下滑、價格下行和去年高基數影響，展現了較強韌性，有信心保持全年外貿規模和

國際市場份額的總體穩定，較好完成促穩提質的年度目標任務。展望２０２４年，既要看到外部

環境的不確定不穩定性，也要看到中國經濟和外貿發展的有利條件在不斷積聚。



４﹒ 國家移民管理局預測，隨著國際（地區）航線航班持續恢復，泰國、馬來西亞等對中國公

民入境免簽，中國對法、德等６國單方面入境免簽等政策疊加，元旦期間全國口岸將迎來出入境

客流高峰，日均出入境旅客將達１５６萬人次，較２０２３年元旦假期增長超５倍，為２０１９

年同期的９０％。另外，據美團、大眾點評數據，目前元旦旅遊預訂單量同比增長超５００％；

最近一周，僅美團平台上，上線「跨年」主題團購套餐的餐飲門店數同比增長１０８％，相關套

餐訂單量同比增長５２６％。此外，１２月以來，全國洗浴中心的線上訂單量同比增長２４９％

。



５﹒ 京東集團宣布，明年１月１日起，京東採銷等一線業務人員年固定薪酬大漲近１００％；

明年初，京東零售全體員工將平均加薪不低於２０％。今日下午，京東再發文，召集採銷員工回

歸公司，並保證加薪１００％政策適用回歸公司員工。此外，由拼多多最先推出的「僅退款」售

後服務機制陸續獲淘寶、京東等跟進，京東開放平台昨亦宣布，對售後服務管理規則進行調整，

新增退款不退貨執行標準；同時更新《京東開放平台交易糾紛處理總則》，新增對用戶僅退款的

支持。



６﹒ 財政部公布，１－１１月，國有企業營業總收入７６２２８５﹒３億元，同比增長

３﹒９％；利潤總額４１２１５﹒３億元，同比增長７％。全國國有及國有控股企業主要效益指

標繼續保持增長，回升向好態勢逐步穩固。



７﹒ 國家統計局將於周日（３１日）公布１２月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），而財新

１２月製造業ＰＭＩ則將於明年１月２日公布。據《路透》綜合２４家分析機構預估中值顯示，

１２月官方製造業ＰＭＩ料微升至４９﹒５，連續第三個月處於收縮區間；１１月為４９﹒４，

創四個月低點。另據１４家機構預估中值顯示，財新１２月中國製造業ＰＭＩ料降至５０﹒４；

１１月為５０﹒７，重回擴張。



８﹒ 人行副行長張青松表示，《非銀行支付機構監督管理條例》適用對象是主要提供小額、便

民服務的支付機構。為引導支付機構進一步提升服務實體經濟的質效，《條例》從多個方面作了

引導。其中，要堅持「回歸支付業務本源」，引導支付機構專注、提升服務水平，按照批准的業

務類型和地域範圍展業，未經批准不得從事依法需批准的其他業務。另外，張青松談到境外來華

人員支付便利化，指人行已會同有關部門建立專項工作機制解決這個問題，相關方案概括來說是

「大額刷卡、小額掃碼、現金兜底」。（ｓｌ）

