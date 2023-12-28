《鍾之日記》１２月２８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股維持連續八周升勢，疊加Ａ股今日強勢大漲，香江魚缸在期指結算日亦表現勇猛，

恒指重上萬七。恒指高開５３點，報１６６７８，午後升幅再擴，恒指曾升４６１點，高見

１７０８６，收市升４１８點或２﹒５％，報１７０４３。全日成交１０９９﹒４３億元。

滬深股市在２０２３年倒數第二個交易日吐氣揚眉，滬綜指全日收升１﹒３８％，報

２９５４﹒７０點，深成指大漲２﹒７％，創業板指更漲３﹒８５％。兩市成交額８８４４億（

人民幣．下同），較上個交易日放量大增近３９％。人民幣升勢強，離岸人民幣兌美元漲超

４００點，在岸亦漲近３５０點，外資回勇，今日通過陸股通淨流入１３５﹒６億元，連續兩個

交易日流入，流入金額為五個月最多。



＊發布會新車缺席，小米股價衝高回落＊



今日下午，小米（０１８１０）召開首款新能源汽車技術發布會，早前小米創始人、董事長

雷軍已經強調，這次只發布技術，不發布產品。不過，外界關注點依然落在小米首款汽車「

ＳＵ７」。

發布會前夕，小米汽車社交平台公布「ＳＵ７」海灣藍色的圖片，雷軍亦透露部分資料，包

括車長４９９７ｍｍ、車高１４４０ｍｍ、軸距３０００ｍｍ。雷軍指，現時ＳＵ７已小批量量

產，但尚需數月才正式上市，有待進行更多測試。

雷軍在演講時表明，小米汽車目標是透過十五至二十年的努力，成為全球前５名汽車廠商，

並可媲美保時捷與特斯拉，打造汽車工業新時代的夢想之車。他介紹了超級電機Ｖ８ｓ，料於

２０２５年上車，最高轉速２７２００ｒｐｍ，刷新轉速天花板。智能座艙方面，小米ＳＵ７將

搭載小米澎湃ＯＳ，交互體驗與手機平板一致，支持ＡｉｒＰｌａｙ，ｉＰａｄ上車等。

他又提到，小米全端自研智慧駕駛技術目標明年進入智能駕駛行業第一陣營，第一期總投資

３３億元，目前已經追加到４７億元。此外，小米還自研了ＣＴＢ一體化電池技術，即把電池包

做到車身的一部分，然後用它來替代整個車身的底板。

小米股價今日一度漲２％，升至１６﹒７港元創逾一個月高，惟發布會開始後轉跌，收跌

０﹒２％。至於其他新能源車股，小鵬汽車（０９８６８）升１％，比亞迪電子（００２８５）

升２﹒７％，理想汽車（０２０１５）漲５﹒６％，長城汽車（０２３３３）亦升４﹒５％，吉

利汽車（００１７５）漲６﹒７％，蔚來（０９８６６）微升０﹒６％。



＊京東善待員工及債仔，價升５％有回報＊



京東（０９６１８）今日新聞多多，集團昨日透過微信公眾號宣布，明年１月１日起，京東

採銷等一線業務人員的年固定薪酬大幅上漲近１００％，京東零售全體員工將平均加薪不低於

２０％。今日下午，京東再發文，召集採銷員工回歸公司，並保證加薪１００％政策適用回歸公

司員工，更稱：「相逢如舊，回家後福利司齡繼續累計，司齡補貼、住房保障基金、繼續教育、

老員工專屬稱號、員工救助基金等都將延續。」

京東一方面大手筆加薪搶人，另方面亦善待欠債人－－國美零售（００４９３）。國美零售

欠下京東集團２﹒５億人民幣債，國美零售打算以１﹒０５億元人民幣出售從事家電安裝及維修

服務業務的深圳十分到家服務科技約２１﹒６％股權予京東，而京東將不早於２０２４年２月

１７日把１﹒４５億元人民幣的應償還債券總額轉換為國美股份，按每股經調整換股價１﹒２４

元計，轉換為１﹒２９億股。股權轉讓及轉換完成後，應償還債券總額將減少等值２﹒５億元人

民幣。京東承諾不會就債券向國美提出任何清盤呈請，亦不會向公司提出任何申索。

京東放生國美，國美零售今日大漲１１％，京東亦升５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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