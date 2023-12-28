《經濟通通訊社２８日專訊》京東集團（０９６１８）昨日透過微信公眾號宣布，明年１月

１日起，京東採銷等一線業務人員的年固定薪酬大幅上漲近１００％；明年初，京東零售全體員

工將平均加薪不低於２０％。今日下午，京東再發文，召集採銷員工回歸公司，並保證加薪

１００％政策適用於回歸公司的員工，「回家後適用零售採銷薪酬新政策，回家即加薪！」

京東在微信公眾號「京東黑板報」稱：「相逢如舊，回家後福利司齡繼續累計，司齡補貼、

住房保障基金、繼續教育、老員工專屬稱號、員工救助基金等都將延續。」（ｃｔ）

