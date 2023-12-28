《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行廣東省分行營業管理部聯合廣州市地方金融監督管理

局、廣州市發改委、廣州市科技局等共同舉辦「穗助民營，蓄勢龍騰」廣州市支持民營經濟發展

產融對接暨合作對話會。

廣州市副市長賴志鴻指出，目前廣州民營經濟市場主體數量約３００萬戶，貢獻了全市九成

以上的市場主體，吸納了九成以上的就業人口，貢獻了四成的生產總值、固定資產投資和稅收。

他希望，各金融機構能夠抓緊謀劃制定明年服務民營經濟的目標及措施，持續擴投放、提規模、

優結構、降成本，不斷滿足民營經濟多樣化金融需求。



＊今年累計發放再貸款再貼現資金超６４０億＊



人民銀行廣東省分行副行長林平在致辭中表示，今年以來，人行廣東省分行在廣州累計發放

再貸款再貼現政策資金超６４０億元（人民幣．下同），惠及市場主體７０００多戶；１－１１

月，廣州市新發放企業貸款和普惠小微貸款加權平均利率分別為３﹒３５％和３﹒８％，分別比

上年同期下降３２個和３６個基點。截至１１月末，廣州民營企業貸款餘額１﹒４萬億元，普惠

小微貸款餘額近８４００億元，普惠小微貸款戶數近３４萬戶。

對話會圍繞中小微民營企業最為關心的主題展開，包括廣州地區支持中小微民營企業獲得融

資的措施與成效等。廣州市政府各相關部門的代表詳細介紹了支持民營經濟融資的激勵政策和工

具。（ｒｙ）

