《經濟通通訊社２８日專訊》據《澎湃新聞》報道，王健林正在履行出售萬達廣場以換取流

動資金的計劃。近期，太倉萬達廣場投資有限公司的股權信息發生變更，太倉萬達廣場已由中聯

前源不動產基金管理有限公司接手。

太倉萬達廣場位於江蘇省蘇州市太倉市，２０１２年１２月７日開業，建築面積４７﹒７萬

平方米。



＊中聯基金主營不動產金融業務＊



據天眼查信息顯示，太倉萬達廣場投資有限公司發生股權變更，大連萬達商業管理集團股份

有限公司退出該公司股東，接替方蘇州聯商三號商業管理有限公司１００％持股，成為該公司唯

一股東。資料顯示，此次的股權變更發生在２０２３年１２月２５日，公司法定代表人由張晶變

更為牟舟。穿透股權信息來看，蘇州聯商三號商業管理有限公司由中聯前源不動產基金管理有限

公司１００％持有，該公司由蘇州新聯控股有限公司１００％持股。

官方資料顯示，中聯基金的核心業務是不動產金融業務，以不動產證券化為切入點並向兩端

延伸，形成不動產投資孵化、不動產證券化投行、證券化產品投資三大業務線。

在不動產投資方面，中聯基金與日本星野集團、東急不動產、新建元集團等企業成立合資公

司，形成「資本＋資產＋商業管理」的模式，持續落地了眾多不動產投資項目。



＊大家保險今年收購多家萬達廣場＊



今年以來，已有部分萬達廣場被險資機構收購。向前追溯至５月底，大家保險將萬達旗下的

上海松江萬達、西寧海湖萬達和江門台山萬達三個購物中心間接收入囊中。１０月，大家保險收

購了上海周浦萬達廣場。

在珠海萬達商管此前第四次更新的招股書中披露，截至２０２２年１２月３１日，珠海萬達

商管共管理４７２個商業廣場，其中２８８個來自母公司，１８４個由獨立第三方所有，第三方

佔比已經接近４０％。（ｒｙ）

