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AH股新聞

28/12/2023 09:48

【內房困局】王健林續賣萬達廣場，太倉萬達廣場轉手中聯基金

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《澎湃新聞》報道，王健林正在履行出售萬達廣場以換取流
動資金的計劃。近期，太倉萬達廣場投資有限公司的股權信息發生變更，太倉萬達廣場已由中聯
前源不動產基金管理有限公司接手。
　　太倉萬達廣場位於江蘇省蘇州市太倉市，２０１２年１２月７日開業，建築面積４７﹒７萬
平方米。
　
＊中聯基金主營不動產金融業務＊
　
　　據天眼查信息顯示，太倉萬達廣場投資有限公司發生股權變更，大連萬達商業管理集團股份
有限公司退出該公司股東，接替方蘇州聯商三號商業管理有限公司１００％持股，成為該公司唯
一股東。資料顯示，此次的股權變更發生在２０２３年１２月２５日，公司法定代表人由張晶變
更為牟舟。穿透股權信息來看，蘇州聯商三號商業管理有限公司由中聯前源不動產基金管理有限
公司１００％持有，該公司由蘇州新聯控股有限公司１００％持股。
　　官方資料顯示，中聯基金的核心業務是不動產金融業務，以不動產證券化為切入點並向兩端
延伸，形成不動產投資孵化、不動產證券化投行、證券化產品投資三大業務線。
　　在不動產投資方面，中聯基金與日本星野集團、東急不動產、新建元集團等企業成立合資公
司，形成「資本＋資產＋商業管理」的模式，持續落地了眾多不動產投資項目。
　
＊大家保險今年收購多家萬達廣場＊
　
　　今年以來，已有部分萬達廣場被險資機構收購。向前追溯至５月底，大家保險將萬達旗下的
上海松江萬達、西寧海湖萬達和江門台山萬達三個購物中心間接收入囊中。１０月，大家保險收
購了上海周浦萬達廣場。
　　在珠海萬達商管此前第四次更新的招股書中披露，截至２０２２年１２月３１日，珠海萬達
商管共管理４７２個商業廣場，其中２８８個來自母公司，１８４個由獨立第三方所有，第三方
佔比已經接近４０％。（ｒｙ）

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