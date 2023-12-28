《經濟通通訊社２８日專訊》美國電子製造服務公司貝萊勝（Ｐｌｅｘｕｓ）１２月２７日

發布聲明稱，已收到美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）的通知，其中國子公司貝萊勝電子（廈

門）有限公司（Ｐｌｅｘｕｓ Ｘｉａｍｅｎ）將被移出「未經核實清單」

（Ｕｎｖｅｒｉｆｉｅｄ Ｌｉｓｔ），預計生效時間為２０２４年１月。

貝萊勝表示：「（此次）並非由於貝萊勝或ＢＩＳ的過錯，在對運往貝萊勝電子（廈門）有

限公司的一批貨物例行核查時出現延誤。經過雙方的通力合作，這一延誤現已迅速得到糾正。」

美國商務部上周公告，將中國１３家企業列入「未經核實清單」。被列入該清單意味著，美

國公司向這些實體出口受到美國《出口管制條例》約束的物項時，不再享受通常的許可豁免，甚

至對一些無需許可的低技術水平物項，也需要中國實體聲明最終用途、用戶和目的地國家，並同

意美國方面的核查。

該１３家列入未經核實清單的公司包括：貝萊勝電子（廈門）有限公司、北京盛博協同科技

有限責任公司、富聯精密電子（天津）有限公司、南寧富聯富桂精密工業有限公司、深圳博智通

達科技有限公司、深圳嘉立創科技發展有限公司和深圳金格朗科技有限公司等。（ｒｙ）

