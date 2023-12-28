《經濟通通訊社２８日專訊》據《中國證券報》從白酒經銷商處獲悉，貴州茅台

（滬：６００５１９）旗下系列酒產品醬香經典出廠價提價１０元（人民幣．下同）至２１８元

╱瓶，金王子酒提價２０元至１７８元╱瓶。劍南春旗下核心產品水晶劍出廠價也將提價２０元

╱瓶。



＊劍南春核心產品水晶劍逼近價格「倒掛」＊



據了解，醬香經典和金王子酒是茅台系列酒的兩款大單品，銷售額預估數十億元。「今日酒

價」數據顯示，１２月２７日醬香經典、金王子的市場批價分別為２４０元╱瓶、２１５元╱瓶

，小幅順價。而佔劍南春銷售額超八成的水晶劍則逼近價格「倒掛」，目前水晶劍出廠價為

３９５元╱瓶，而１２月２７日水晶劍市場批價為４１０元╱瓶。

１２月中旬全國白酒環比價格指數上漲０﹒１９％。中銀證券表示，進入下半年後，白酒未

出現強周期的調整，經銷商適應了當前的需求環境，行業處於弱平衡狀態。展望２０２４年在存

量競爭的行業背景下，優選抗風險能力和渠道掌控能力較強的龍頭酒企，以及可環大本營擴張的

省級龍頭。

國信證券稱，對於白酒板塊可適度樂觀。當下白酒板塊基本面至暗時刻已過，後續隨著宏觀

刺激政策的落地，行業庫存周期有望加速見底，價格周期有望迎來向上拐點。華福證券指出，從

需求端看，白酒消費需求雖較為平淡，但韌性仍在；從供給端看，預計集中度持續提升將繼續為

龍頭帶來量增。（ｒｙ）

