《經濟通通訊社２８日專訊》新華保險 （０１３３６） （滬：６０１３３６）原黨委書

記、前董事長萬峰受賄案一審公開宣判，以受賄罪判處有期徒刑６年６個月，並處罰金７０萬元

（人民幣．下同）。扣押在案的贓款依法予以沒收，上繳國庫。案情披露，萬峰在１９９８年夏

至２０２０年春，先後多次非法收受有關人員所送現金、購物卡等財物，折合１２０９萬餘元，

其中１０００萬元系未遂。

今年１月市場已有消息傳出，萬峰於去年１１月下旬起失聯，失聯原因或包括其於保險業負

債端的判斷和改革動作，以及其在新華人壽時期的保險資金投資運用。

法院指，１９９７年至２０１８年上半年，萬峰在擔任中保人壽保險有限公司深圳市分公司

黨組書記、總經理，中國人壽保險公司黨委委員、副總經理兼深圳市分公司黨委書記、總經理，

中國人壽保險（集團）公司黨委委員、副總裁兼中國人壽股份有限公司黨委書記、董事長、總裁

，新華保險公司黨委書記、董事長期間，利用職務上的便利，或者利用職權和地位形成的便利條

件，通過其他國家工作人員，在項目采購、工程承攬、職務晉升等方面為他人謀取利益。

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