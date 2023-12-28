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AH股新聞

28/12/2023 10:44

《打擊貪腐》新華保險前董事長萬峰受賄判囚６年６個月，罰７０萬

　　《經濟通通訊社２８日專訊》新華保險　（０１３３６）　（滬：６０１３３６）原黨委書
記、前董事長萬峰受賄案一審公開宣判，以受賄罪判處有期徒刑６年６個月，並處罰金７０萬元
（人民幣．下同）。扣押在案的贓款依法予以沒收，上繳國庫。案情披露，萬峰在１９９８年夏
至２０２０年春，先後多次非法收受有關人員所送現金、購物卡等財物，折合１２０９萬餘元，
其中１０００萬元系未遂。
　　今年１月市場已有消息傳出，萬峰於去年１１月下旬起失聯，失聯原因或包括其於保險業負
債端的判斷和改革動作，以及其在新華人壽時期的保險資金投資運用。
　　法院指，１９９７年至２０１８年上半年，萬峰在擔任中保人壽保險有限公司深圳市分公司
黨組書記、總經理，中國人壽保險公司黨委委員、副總經理兼深圳市分公司黨委書記、總經理，
中國人壽保險（集團）公司黨委委員、副總裁兼中國人壽股份有限公司黨委書記、董事長、總裁
，新華保險公司黨委書記、董事長期間，利用職務上的便利，或者利用職權和地位形成的便利條
件，通過其他國家工作人員，在項目采購、工程承攬、職務晉升等方面為他人謀取利益。
（ｃｔ）
　

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