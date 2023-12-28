《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市今早小幅低開後即轉勢，盤中外資恢復流入，三大指

數翻紅，券商、保險、光伏、白酒等板塊領漲，滬指半日收升１﹒１１％，報２９４７﹒０１點

，深成指走高２﹒３％，創業板指漲超３﹒３％。兩市半日成交５３９１億元人民幣，較前一個

交易日大增３８％，陸股通淨流入超過１１３﹒６億元。

中證監昨日就融券新規落實情況表示，多數證券公司基本到位，中證監將督促證券公司加強

對客戶交易行為和交易目的的穿透式管理，對違反「限售股不得融券」等要求的行為從嚴打擊，

發現一起，查處一起。

券商股集體飄紅，華鑫股份（滬：６００６２１）漲停，國盛金控（深：００２６７０）升

５％，東方財富（深：３０００５９）升３﹒７％，太平洋（滬：６０１０９９）升３％，國聯

證券（滬：６０１４５６）、國金證券（滬：６００１０９）、中金公司（滬：６０１９９５）

及中信建投（滬：６０１０６６）等跟漲。

光伏等新能源賽道全線大漲，宇邦新材（深：３０１２６６）、金剛光伏

（深：３０００９３）、邁為股份（深：３００７５１）、快可電子（深：３０１２７８）升

２０％漲停，隆基綠能（滬：６０１０１２）、賽伍技術（滬：６０３２１２）、清源股份

（滬：６０３６２８）等十餘股份升停封板。（ｒｙ）

