《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股市場午後升幅擴大，滬綜指升１﹒３８％，報
２９５４﹒７１。點，滬深３００指數升２％，深成指升２﹒７％。上海Ｂ股、深圳Ｂ股同升
１﹒５７％。
據《新華財經》報道，社保基金會股權資產部主任王智斌表示，近期，在中國證監會支持下
，社保基金會正在抓緊推進以戰略投資者身份參與上市公司非公開發行，這將進一步打開投資空
間，為資本市場注入長期資金，更好支持資本市場發展。（ｃｔ）
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28/12/2023 13:35
《Ａ股行情》滬綜指午後升近１﹒４％，社保基金擬參與非公開發行
《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股市場午後升幅擴大，滬綜指升１﹒３８％，報
２９５４﹒７１。點，滬深３００指數升２％，深成指升２﹒７％。上海Ｂ股、深圳Ｂ股同升
１﹒５７％。
據《新華財經》報道，社保基金會股權資產部主任王智斌表示，近期，在中國證監會支持下
，社保基金會正在抓緊推進以戰略投資者身份參與上市公司非公開發行，這將進一步打開投資空
間，為資本市場注入長期資金，更好支持資本市場發展。（ｃｔ）
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28/12/2023 14:12 《Ａ股異動》福萊特Ａ一度漲停，現報２６﹒７９元人幣
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