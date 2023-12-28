《經濟通通訊社２８日專訊》滬深股市在２０２３年倒數第二個交易日吐氣揚眉，滬綜指全

日收升１﹒３８％，報２９５４﹒７０點，深成指大漲２﹒７％，創業板指更漲３﹒８５％。兩

市成交額８８４４億（人民幣．下同），較上個交易日放量大增近３９％。人民幣升勢強，離岸

人民幣兌美元漲超４００點，在岸亦漲近３５０點，外資回勇，今日通過陸股通淨流入

１３５﹒６億元，連續兩個交易日流入，流入金額為五個月最多。

據《新華財經》報道，社保基金會股權資產部主任王智斌表示，近期，在中國證監會支持下

，社保基金會正在抓緊推進以戰略投資者身份參與上市公司非公開發行，這將進一步打開投資空

間，為資本市場注入長期資金，更好支持資本市場發展。保險股強升，新華保險

（滬：６０１３３６）漲６％。社保基金表示要為基金保值增值創造條件，支持加大股權投資力

度，券商股受惠，個股全線升。

臨近元旦假期，各地消費勢能正逐步釋放。酒店餐飲股全線升，中科雲網

（深：００２３０６）漲停，錦江酒店（滬：６００７５４）升６﹒２％。國家移民管理局預測

，元旦期間全國口岸日均出入境旅客將達１５６萬人次，較２０２３年元旦假期增長超５倍。航

空股起飛，中國國航（滬：６０１１１１）升２﹒５％。

光伏等新能源股全線大漲，金剛光伏（深：３０００９３）升２０％漲停，隆基綠能

（滬：６０１０１２）漲停。

（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４１４﹒５４ ＋２﹒３４

上證綜合指數 ２９５４﹒７０ ＋１﹒３８ ３９２４﹒００

上證Ａ股指數 ３０９７﹒９４ ＋１﹒３８

深證成份指數 ９４４１﹒０５ ＋２﹒７１ ４９２０﹒００

深圳創業板指數 １８７９﹒５０ ＋３﹒８５

上證Ｂ股指數 ２２８﹒２７ ＋１﹒５８ １﹒０７

深證Ｂ股指數 １０７９﹒５５ ＋１﹒９３ ０﹒６７

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