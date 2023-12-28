《經濟通通訊社２８日專訊》滬深航運板塊開盤大幅走低，海通發展（滬：６０３１６２）

跌９﹒４％，寧波遠洋（滬：６０１０２２）跌超８％，錦江航運（滬：６０１０８３）跌４％

，中遠海控（滬：６０１９１９）跌近２％，寧波海運（滬：６００７９８）、中遠海特

（滬：６００４２８）、鳳凰航運（深：０００５２０）及招商輪船（滬：６０１８７２）等跟

跌。

有內媒報道指，當下受紅海局勢影響，亞歐航線運費飆升，更多企業開始考慮中歐班列運輸

。有業內人士說，「鐵路運輸相比海運價格較高，但是現在紅海受阻，時效不保，海運價格是之

前的雙倍，有些企業開始傾向用中歐班列運輸。」

海運運費居高不下，上海航運交易所２２日發布的報告顯示，上海出口集裝箱運價指數

（ＳＣＦＩ）當日上漲１４﹒８％至１２５４﹒９９點，創２０２２年６月以來新高。上海港出

口至歐洲運價為１４９７美元╱ＴＥＵ，較上期上漲４５﹒５％。不少貨代指相關航線價格已經

翻倍。

近日，雖然丹麥航運巨頭馬士基表示將恢復紅海航線的航行，但市場運價仍然在高位運行，

並未出現明顯的回落。（ｒｙ）

