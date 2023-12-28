  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/12/2023 10:11

《Ａ股焦點》海運費高企，企業考慮中歐班列，航運板塊大幅走低

　　《經濟通通訊社２８日專訊》滬深航運板塊開盤大幅走低，海通發展（滬：６０３１６２）
跌９﹒４％，寧波遠洋（滬：６０１０２２）跌超８％，錦江航運（滬：６０１０８３）跌４％
，中遠海控（滬：６０１９１９）跌近２％，寧波海運（滬：６００７９８）、中遠海特
（滬：６００４２８）、鳳凰航運（深：０００５２０）及招商輪船（滬：６０１８７２）等跟
跌。
　　有內媒報道指，當下受紅海局勢影響，亞歐航線運費飆升，更多企業開始考慮中歐班列運輸
。有業內人士說，「鐵路運輸相比海運價格較高，但是現在紅海受阻，時效不保，海運價格是之
前的雙倍，有些企業開始傾向用中歐班列運輸。」
　　海運運費居高不下，上海航運交易所２２日發布的報告顯示，上海出口集裝箱運價指數
（ＳＣＦＩ）當日上漲１４﹒８％至１２５４﹒９９點，創２０２２年６月以來新高。上海港出
口至歐洲運價為１４９７美元╱ＴＥＵ，較上期上漲４５﹒５％。不少貨代指相關航線價格已經
翻倍。
　　近日，雖然丹麥航運巨頭馬士基表示將恢復紅海航線的航行，但市場運價仍然在高位運行，
並未出現明顯的回落。（ｒｙ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金