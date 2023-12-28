《經濟通通訊社２８日專訊》臨近元旦假期，各地消費勢能正逐步釋放。１２月２８日，據

美團（０３６９０）、大眾點評數據，目前元旦旅遊預訂單量同比增長超５００％，「跨年要有

儀式感、氛圍感」成為消費趨勢，各地商家紛紛上線各類跨年活動，例如美團、大眾點評等平台

上線跨年團購套餐，吸引消費者「打卡」收藏。

最近一周，僅美團平台上，上線「跨年」主題團購套餐的餐飲門店數同比增長１０８％，相

關套餐訂單量同比增長５２６％。

此外，１２月以來，全國洗浴中心的線上訂單量同比增長２４９％。南方溫泉也頗受歡迎，

廣東中山溫泉賓館市場營銷部負責人介紹，節前通過美團直播、團購套餐等提前鎖定潛在消費群

體，元旦假期３００多間客房預計全部客滿。

酒店餐飲股全線升，中科雲網（深：００２３０６）漲停，錦江酒店（滬：６００７５４）

升６﹒２％，君亭酒店（深：３０１０７３）、首旅酒店（滬：６００２５８）升幅居前。

食品飲料股亦震盪拉升，中炬高新（滬：６００８７２）升６﹒５％，良品鋪子

（滬：６０３７１９）升近６％，安井食品（滬：６０３３４５）及絕味食品

（滬：６０３５１７）均升５％，妙可藍多（滬：６００８８２）、海天味業

（滬：６０３２８８）紛紛跟漲。（ｒｙ）

