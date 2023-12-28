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AH股新聞

28/12/2023 09:30

【人行操作】人行３７４０億逆回購利率持平，淨投放１７９０億

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，今日進行３７４０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒８％。
　　公開市場今日有１９５０億元逆回購到期，即今日淨投放１７９０億元，連續六個交易日大
額放水共１５４２０億元。（ｓｌ）

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