《經濟通通訊社２８日專訊》深圳市交通運輸局、工業和信息化局等七部門近日聯合印發《

深圳市支持低空經濟高質量發展的若干措施》，其中提到，加速載人ｅＶＴＯＬ（電動垂直起降

航空器）、飛行汽車等應用產品產業化發展，對研製載人ｅＶＴＯＬ、飛行汽車並實現銷售的在

深圳實際從事相關經營活動的低空經濟企業，給予一定比例銷售獎勵。獲得中國民航局頒發的

ｅＶＴＯＬ航空器和無人駕駛航空器型號合格證和生產許可證並在深圳市經營的低空經濟企業亦

有獎勵，其中ｅＶＴＯＬ航空器１５００萬元（人民幣．下同），大型無人駕駛航空器５００萬

元，中型無人駕駛航空器３００萬元；每個企業每年資助不超過３０００萬元，同一型號僅獎勵

一次。取得行業主管部門審批的深圳首條ｅＶＴＯＬ商業航線運營企業更將獲一次性獎勵１００

萬元。

《措施》又提出要吸引低空經濟企業落戶，對符合相關條件的企業給予最高２０００萬元落

戶獎勵；並提出要支持低空經濟企業增資擴產，對新增項目總投資額達到５億元以上的重大工業

投資項目或上市公司本地工業投資項目，按不超過項目實際發生的固定資產總投資費用的２０％

、給予不超過５０００萬元的資助。



＊開通深港跨境航線每條獎勵１００萬＊



此外，《措施》鼓勵產業關鍵技術研發，支持科技成果轉化與推廣應用，同時鼓勵做大低空

物流市場規模、鼓勵開通通航短途運輸航線。其中，在深圳開通低空物流配送新航線（起點或終

點至少一個在深圳市內）的低空經濟企業，將獲一定獎勵，每企業每年合計不超過２０００萬元

。在深圳開通取得行業主管部門審批且在公開渠道售票的通航短途運輸航線並常態化運營的低空

經濟企業，境內航線（起點或終點至少一個在深圳市內，航線距離不低於２５公里）每個企業年

度獎勵不超過６００萬元：首年每條（年度執行不少於１００架次）一次性獎勵３０萬元，企業

飛行架次每增加１００架次給予３０萬元獎勵，次年起對企業新開航線、同比上一年總飛行架次

增量部分按相同標準獎勵；深港跨境航線：每條深港跨境航線一次性獎勵１００萬元，企業飛行

架次每增加１００架次獎勵５０萬元。（ｓｌ）

