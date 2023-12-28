《經濟通通訊社２８日專訊》最高人民檢察院今日發布《關於充分發揮檢察職能作用 依法

服務保障金融高質量發展的意見》，其中圍繞全面加強監管、防範化解風險的重點，提出了刑事

、民事、行政、公益訴訟檢察的履職重點。

在刑事檢察方面，重點是加大懲治金融風險高發領域金融犯罪力度，突出打擊各種名目非法

金融活動，持續加大對洗錢及其關聯犯罪的追訴力度，依法妥善處置中小銀行等金融機構風險，

嚴厲打擊財務造假、操縱市場等證券犯罪，堅決懲治金融腐敗犯罪，以精準有力的刑事追訴懲治

金融犯罪、震懾金融犯罪、預防金融犯罪。

在民事檢察方面，高質效辦理金融領域民事監督案件，重點加大對金融領域逃廢債、「砍頭

息」「套路貸」等虛假訴訟違法犯罪行為的打擊力度，著重加強民事執行監督，強化民事檢察與

刑事檢察的有序銜接，加大對金融消費者合法權益的司法保護，維護公平誠信的金融市場秩序。

在行政檢察方面，將結合刑事案件辦理積極推進與行政機關「反向」銜接工作。

在公益訴訟檢察方面，將圍繞國有金融財產保護、金融帳戶敏感個人信息保護、涉金融領域

電信網絡詐騙治理、金融行業反壟斷等法定領域開展公益訴訟，並積極探索拓展普惠金融、養老

金融、綠色金融等領域公益司法保護。

《意見》強調，「四大檢察」（刑事檢察、民事檢察、行政檢察、公益訴訟檢察）在履行好

各自職責的基礎上，要進一步完善金融案件內部協同履職機制，及時移送各類檢察監督案件線索

，構建「四大檢察」協同助力防範化解金融風險的檢察體制。

