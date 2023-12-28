《經濟通通訊社２８日專訊》臨近春節，內地愈來愈多人希望解禁燃放煙花爆竹，而這個願

望將很大機會可以實現。全國人大常委會法工委主任沈春耀１２月２６日向十四屆全國人大常委

會第七次會議報告２０２３年備案審查工作情況，當中的典型案例就包括了「全面禁燃煙花爆竹

不合法」，內容指國務院制定的相關法律法規並未全面禁止銷售、燃放符合質量標準的煙花爆竹

，但一些地方法規卻規定全面禁止，「關於全面禁售、禁燃的問題，認識上有分歧，實踐中也較

難執行，應當按照上位法規定的精神予以修改」。報告並指，「經溝通，制定機關已同意對相關

規定盡快作出修改」。

事件隨即掀起熱議。不少網民認為，只要劃定燃放區域，讓大家注意防火安全和環境衛生即

可，「不能因噎廢食」、「把年味兒還給大家」。《央視網》亦發表評論稱，「中國人辛勞了一

年，應該享受過年的喜悅，應該有仰望絢爛煙花的權利。如今，在２０２４年春節來臨前，各地

應以全國人大法工委的聲音為契機。全面禁放煙花爆竹，是時候終結了。」

禁燃煙花爆竹最早可以追溯到１９８８年，但直到２０１５年，嚴重的霧霾和大氣污染問題

才令一些地方陸續出台「禁燃令」。今年初，河南、廣東、山東等多地都把「全面禁燃、禁售煙

花爆竹」政策調整、鬆綁，由「禁止」改為「限制」，規定民眾在特定時段和區域內可以燃放煙

花。（ｓｌ）

