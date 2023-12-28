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AH股新聞

28/12/2023 11:46

《中國要聞》煙花爆竹「禁燃令」料將解除，法工委促修改相關規定

　　《經濟通通訊社２８日專訊》臨近春節，內地愈來愈多人希望解禁燃放煙花爆竹，而這個願
望將很大機會可以實現。全國人大常委會法工委主任沈春耀１２月２６日向十四屆全國人大常委
會第七次會議報告２０２３年備案審查工作情況，當中的典型案例就包括了「全面禁燃煙花爆竹
不合法」，內容指國務院制定的相關法律法規並未全面禁止銷售、燃放符合質量標準的煙花爆竹
，但一些地方法規卻規定全面禁止，「關於全面禁售、禁燃的問題，認識上有分歧，實踐中也較
難執行，應當按照上位法規定的精神予以修改」。報告並指，「經溝通，制定機關已同意對相關
規定盡快作出修改」。
　　事件隨即掀起熱議。不少網民認為，只要劃定燃放區域，讓大家注意防火安全和環境衛生即
可，「不能因噎廢食」、「把年味兒還給大家」。《央視網》亦發表評論稱，「中國人辛勞了一
年，應該享受過年的喜悅，應該有仰望絢爛煙花的權利。如今，在２０２４年春節來臨前，各地
應以全國人大法工委的聲音為契機。全面禁放煙花爆竹，是時候終結了。」
　　禁燃煙花爆竹最早可以追溯到１９８８年，但直到２０１５年，嚴重的霧霾和大氣污染問題
才令一些地方陸續出台「禁燃令」。今年初，河南、廣東、山東等多地都把「全面禁燃、禁售煙
花爆竹」政策調整、鬆綁，由「禁止」改為「限制」，規定民眾在特定時段和區域內可以燃放煙
花。（ｓｌ）

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