《經濟通通訊社２８日專訊》最高人民檢察院第四檢察廳廳長張曉津今日介紹２０２３年金

融檢察工作情況時表示，當前金融犯罪案件數量有所下降，但仍高位運行。２０２３年１－１１

月，全國檢察機關共批准逮捕破壞金融管理秩序和金融詐騙犯罪嫌疑人１１０６０人，提起公訴

２２５２９人，起訴人數同比下降１０％，涉及罪名相對集中，主要有四項特點：

一是非法集資犯罪居高不下，線上線下相結合，傳統手段與新型手段相互交織，利用私募基

金，區塊鏈、虛擬幣、新能源、影視投資等市場熱點的新型案件明顯增加。

二是中小銀行、信託、票據等金融信貸領域案件時有發生，有的金融機構「內鬼」與外部人

員內外勾結，有的金融機構實際控制人、大股東非法套取金融機構資金，個別案件涉案金額巨大

。

三是資本市場上市公司財務造假及背信損害上市公司利益等犯罪增多，內幕交易、操縱證券

市場等交易類犯罪多發，出現利用ＦＯＦ基金、場外期權等複雜金融產品實施證券犯罪等新情況

。

四是洗錢、非法從事資金支付結算、非法買賣外匯案件增多，通過虛擬貨幣交易跨境轉移資

金成為新手段。

此外，辦案中還發現，在各類金融犯罪背後，資金掮客、技術黑客、股市「黑嘴」、造假中

介等黑灰產業鏈問題日益凸顯，助推犯罪甚至成為誘發金融犯罪的始作俑者，全鏈條懲治金融犯

罪及其關聯犯罪是今後的重要方向。（ｓｌ）

