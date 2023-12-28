《經濟通通訊社２８日專訊》國務院新聞辦公室今日舉記者會介紹《關於推動疾病預防控制

事業高質量發展的指導意見》有關情況。國家疾控局規劃財務與法規司司長李正懋介紹，近期

ＪＮ﹒１新冠變異株佔比在全球快速上升，已成為主要流行株，而據監測顯示，目前中國新冠疫

情處於低水平，本土流行株仍然是ＥＧ﹒５變異株，ＪＮ﹒１變異株佔比雖仍比較低，但也呈上

升趨勢。全國共報告ＪＮ﹒１變異株序列４９０條，其中輸入病例序列４４３條，佔９０％，本

土病例序列４７條。

專家研判認為，今冬明春中國將繼續呈現多種呼吸道疾病交替或共同流行態勢，而受國外

ＪＮ﹒１變異株持續輸入、春節前後人群規模流動等多因素影響，ＪＮ﹒１變異株可能發展成為

中國新冠病毒優勢流行株，助推新冠疫情上升，增加老年人、基礎性疾病患者等脆弱人群的重症

死亡風險，可能會對救治能力相對薄弱的農村醫療服務系統產生一定壓力。



＊致病力未增強，ＸＢＢ疫苗有免疫交叉保護作用＊



不過，現有證據顯示，ＪＮ﹒１變異株免疫逃逸和傳播力增強，其致病力並未增強，而且既

往感染和接種含ＸＢＢ成份的疫苗對其有免疫交叉保護的作用，特異性抗病毒藥物依然有效。李

正懋建議繼續保持勤通風、勤洗手、注意社交距離等良好的衛生習慣，乘坐公共交通工具或前往

人群聚集場所時，科學佩戴口罩；老年人、嚴重慢性基礎疾病患者、孕婦等，盡量減少前往人群

聚集場所；呼吸道傳染病患者或者出現相關症狀的人員，避免前往人群聚集場所。（ｓｌ）

