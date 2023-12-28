《經濟通通訊社２８日專訊》國家衛健委舉行記者會介紹冬季呼吸道疾病防治和元旦期間健

康提示有關情況。國家衛健委發言人米鋒指出，本周全國醫療機構門急診呼吸道疾病診療量與上

周相比有所上升，當前的呼吸道疾病以流感為主，肺炎支原體感染下降，新冠病毒感染處於低位

發病水平。各地醫療服務趨於往年同季。

中國疾控中心傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌則指出，元旦春節假期臨近，春運即

將開始，人員流動將大幅上升，預計中國的新冠疫情可能會出現一定幅度的回升。在春運期間，

新冠疫情和其他呼吸道傳染病疫情可能會上升，特別是會增加老年人、有慢性基礎性疾病患者等

脆弱人群發生重症和死亡的風險，可能對救治能力相對薄弱的農村地區醫療服務系統帶來一定的

壓力，因此需要高度重視，周密安排，提前做好各方面的準備。

米鋒表示，要加大醫療資源統籌，充實門急診、兒科、呼吸、重症等醫療力量，加強醫療機

構常用藥品、檢測試劑、醫療設備、收治床位等準備；二級以上醫院發熱門診和基層醫療衛生機

構發熱診室保持應設盡設、應開盡開。學校、養老、托幼和社會福利機構等重點場所以及空間密

閉場所，要做好個人防護、健康監測、通風消毒和出入管理等。（ｓｌ）

