《經濟通通訊社記者林小莉２８日報道》２０２３年，中國從新冠疫情管控中全面放開，但

復甦步伐未如市場預期，加上海外市場疲軟、美國債務上限危機和加息周期、地緣局勢等，人民

幣匯率在跌宕起伏下前行，人民幣即期匯率（ＣＮＹ）和中間價在５月中先後「穿７」後，年內

餘下日子就一直在「７字頭」的道路上載浮載沉。

人民銀行多次強調要「堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險」，全力

「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，先後上調企業和金融機構的跨境融資宏觀審

慎調節參數、下調外匯存款準備金率，並持續利用中間價機制維穩；國有大行更在市場拋售美元

維穩，人民幣匯率終在９月初跌至全年最低位後，隨著年底傳統結匯季來臨，以及市場對美國加

息周期結束的預期加強，於１１月中收復７﹒２關口，並一度升破７﹒１。１２月２８日，人民

幣中間價回到７﹒０９７４，全年（截至１２月２８日）貶值１﹒８７％，較去年９﹒５％的跌

幅大幅收窄；同日，人民幣即期開在７﹒１３２０，較上日收盤升１１７點，全年（截至１２月

２８日）貶值２﹒５３％。



＊疫後重新開放，１月匯率升值幅度五年來最大＊



受到春節消費及中國重新開放的提振，人民幣即期匯率今年１月即來個「開門紅」，全月升

值２﹒８８％，創２０１８年１月以來五年最大月度升幅。但隨後受美聯儲局連續加息影響，中

美利差走闊，中國跨境資本流入放緩，人民幣承壓，在３月８日低見６﹒９７０６，相較２月２

日的高位６﹒７２２１，僅一個月左右就貶值３﹒５６％；中間價於２月２７日下調６３０點，

創去年５月６日以來最大跌幅。轉折很快又來到，３月９日開始，美國加密貨幣銀行

Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ Ｂａｎｋ、美國矽谷銀行、美國Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ在４天

內相繼倒閉；本已存在信用風險的瑞士信貸亦在一周後告急。市場對歐美銀行流動性危機疊加對

美國經濟走勢的擔憂，推動美元指數回調，人民幣壓力減輕。３月全月人民幣即期匯率升值

０﹒９９％，略見好轉。



＊５月「穿７」，官方降外匯存準率強勢穩匯＊



人民幣在４月底又開始走弱，在五一假期前連跌６個交易日，進入５月後繼續跌跌不休。加

上當月公布的中國經濟數據反映復甦動力不足，令人失望，即期匯率連跌５個交易日後於５月

１８日跌穿７﹒０；中間價亦於５月１９日「穿７」。人民幣匯率在６、７、８月陸續跌穿

７﹒１、７﹒２、７﹒３，並在９月８日來到全年最低位７﹒３４１５。中間價在連跌６天後，

於６月３０日跌至７﹒２２５８，創去年１１月１０日以來８個多月新低，但仍大幅強於市場預

期，監管層明顯強勢過濾。

７月２０日，人民銀行宣布即日起將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從

１﹒２５上調至１﹒５。７月２４日，中共中央政治局會議強調要保持人民幣匯率在合理均衡水

平上的基本穩定。此外，儘管美國尚未宣布加息周期結束，多家中資大行於７月初聯手下調美元

存款利率，下降幅度接近１００個點子，此舉被認為有助匯率市場的美元單邊升值預期「降溫」

。

９月１日，人民銀行宣布，自當月１５日起下調金融機構外匯存款準備金率２個百分點，即

由６％下調至４％，釋放１６０多億美元的外匯流動性。消息宣布後，人民幣開市即大升逾

５００點，收市升幅收窄至近３００點，創近三周新高。９月１１日，全國外匯市場自律機制專

題會議要求外匯市場自律機制核心成員機構自覺維護市場穩定，有序開展做市自營交易，堅決杜

絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。加上對美國加息周期結束的預期逐漸顯現，

中間價繼續保持高度過濾，即期匯率終在９月開始築底，並在十一國慶假期後於７﹒３附近徘徊

約一個月後穩步回升。１１月，人民幣即期匯率結束連續三個月跌勢，全月漲２﹒６２％，為今

年以來最大月度漲幅。



＊國際地位提升，躍升為國際支付第四大貨幣＊



匯海動盪，今年除了打響了匯率保衛戰，人民幣國際地位亦積極提升中。中美之間的緊張局

勢，以及俄烏、以巴衝突等因素影響下，令愈來愈多國家以人民幣結算貿易，甚至用來償還外債

。伊拉克央行２月宣布擬以人民幣結算與中國的貿易。巴西３月宣布已與中國達成協議，未來可

採取本幣進行貿易，不再一定使用美元作為中間貨幣。俄羅斯央行報告顯示３月人民幣在俄外匯

交易份額創新高達３９％；俄羅斯總統普京６月表示目前與中國的貿易結算超過８０％用盧布和

人民幣。阿根廷４月開始轉用人民幣支付中國進口貨品；該國還動用中國與阿根廷貨幣互換協議

下的等值人民幣，向國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）支付１７億美元的到期債務。

環球銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）最新數據顯示，人民幣在全球支付交易的佔有比例持

續提升，８月升至３﹒４７％創新高，且此紀錄在９月再以３﹒７１％打破；１０月雖稍回落至

３﹒６％，但１１月再破紀錄升至４﹒６％創新高，還超越日圓的３﹒４％，自２０２２年１月

以來成為國際支付第四大貨幣。

