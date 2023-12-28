《經濟通通訊社記者林雯婕２８日報道》如果說２０２３年人民幣的走勢主要由美元升值驅

動，那麼到了２０２４年，伴隨著美元加息周期結束、降息周期開啟，疊加中國經濟延續復甦態

勢，人民幣匯率有望繼續回升。

先從外部因素看，美國在２０２３年持續加息政策影響下，經濟下行壓力增大，在通脹得到

一定控制後，市場對明年降息有所期待。同時，聯儲局主席鮑威爾也表示，１２月的議息會議討

論了降息的時間點問題。雖然這只是初步的討論，但聯儲局官員已經預期明年美國將降息７５基

點。在美元指數進一步回落的背景下，人民幣將持續升值。



＊穩匯率工作將持續，人幣匯率將企穩回升＊



再從內部因素看，今年底召開的中央經濟工作會議、中央政治局會議都要求做好明年經濟工

作，預計明年金融機構將進一步加大對實體經濟的支持力度，市場對明年中國經濟企穩向好的預

期進一步增強，由此對人民幣匯率走勢形成支撐。事實上，１１月中下旬以來人民幣匯率逐漸回

暖，正是國內經濟基本面持續轉好和外部制約因素減弱帶來的效果。

另外，從政策的定調來看，今年的中央經濟工作會議提到要「保持人民幣匯率在合理均衡水

平上的基本穩定」，維持人民幣匯率穩定是未來的工作要求，匯率波動壓力進一步放大的可能性

有限。

綜合市場分析，機構一致認為明年人民幣將持續升值，有望突破７元人民幣兌一美元。不過

，也有分析提醒，短期內人民幣升值幅度有限，未來中美兩國利差及其變化趨勢是決定匯率的重

要因素之一。



＊明年料溫和升值，匯率區間６﹒８－７﹒３＊



瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤表示，預計２０２４年中美國債利差收窄、美元有望走弱，以及

對中國經濟的信心修復將共同推動人民幣小幅升值。２０２４年底人民幣兌美元匯率為７﹒０（

此前預測為７﹒１５）。汪濤強調，儘管當前中國經濟基本面仍有待回升，ＣＰＩ落入負區間亦

引發擔憂，但對匯率而言，美元的趨勢當前對人民幣的影響更佔據主導。

中信證券首席經濟學家明明表示，從內部因素看，國內經濟企穩回升，基本面對匯率的支撐

或逐步凸顯；從外部因素看，預計美國首次降息時點在２０２４年年中或之後，人民幣外部壓力

有望趨緩。預計明年人民幣對美元匯率在６﹒９０元－７﹒３０元寬幅震盪。

平安證券研報稱，展望２０２４年，人民幣貶值壓力有望緩解，可為貨幣政策騰挪出更大空

間。考慮到美元指數中樞下移，且中國經濟「預期差」或收窄，外需及出口前景向好，預計美元

兌人民幣匯率有望逐步回歸６﹒８－７﹒０區間。

東吳證券認為，明年人民幣將溫和升值，呈現「年初年末高，中間低」的特徵，並且可能階

段性升破７。

