《經濟通通訊社２８日專訊》商務部等１０部門發布關於提升加工貿易發展水平的意見，就

提升加工貿易水平，支持產業向中西部、東北地區梯度轉移，促進加工貿易持續健康發展，加快

建設貿易強國，提出十二方面的意見。其中提出，鼓勵開展高附加值產品加工貿易，支持包括電

子信息、生物醫藥、航空航天、新能源、新材料等先進製造業和戰略性新興產業加工貿易發展，

以及充分發揮其輻射帶動和技術溢出作用，促進產業集群發展和優化升級。鼓勵加工貿易企業用

足用好研發費用稅前加計扣除等優惠政策，加強研發和技術改造，提升製造水平和產品附加值。

鼓勵地方利用現有資金政策，進一步支持加工貿易企業核心技術研發創新。



＊鼓勵金融機構優化完善外匯衍生品和跨境人民幣業務＊



此外，意見提出，鼓勵銀行機構加大對加工貿易企業特別是中小微企業生產經營及進出口的

信貸支持力度，並支持保險機構加大對加工貿易企業特別是中小微企業的出口信用保險支持力度

。鼓勵金融機構優化完善外匯衍生品和跨境人民幣業務，更好滿足包括加工貿易企業在內的外貿

企業匯率避險和跨境人民幣結算需求。鼓勵各地加強對中小微加工貿易企業在匯率避險方面的培

訓、諮詢等公共服務。

意見並提出，根據行業生產工藝和環保技術發展實際，適時調減加工貿易禁止類商品目錄。

暫停對加工貿易限制類商品採取擔保管理措施至２０２５年，將加工貿易不作價設備監管年限由

５年縮減至３年。

同時，意見提出，加大宣傳力度，持續引導加工貿易向中西部和東北地區轉移。支持廣西、

雲南等有條件的邊境省區利用沿邊現有平台，發揮當地產業優勢，承接特色食品、服裝鞋帽、電

子信息等加工貿易產業等。（ｓｌ）

