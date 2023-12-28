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AH股新聞

28/12/2023 17:37

《Ａ股動向》吉祥航空今日接收兩架全新Ａ３２０ｎｅｏ客機

　　《經濟通通訊社２８日專訊》吉祥航空（滬：６０３８８５）繼上周接收一架波音７８７－
９夢想飛機後，今日在空中客車位於天津的付中心接收２架全新的Ａ３２０ｎｅｏ客機，註冊號
分別為Ｂ－３２ＥＡ與Ｂ－３２ＥＹ。目前吉祥航空機隊規模增至９４架。
　　吉祥航空今年１２月起重啟寬體客機接收計劃。根據計劃，吉祥航空擬於２０２４年底前完
成剩餘３架波音７８７夢想飛機的接收，並計劃繼續引進５架空客Ａ３２０ｎｅｏ系列飛機。

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