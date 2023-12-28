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AH股新聞

28/12/2023 17:25

《中國監管》外匯局：９月末中國銀行業對外淨資產１７８６億美元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家外匯管理局公布，２０２３年９月末，中國銀行業對外金
融資產１４７５０億美元，對外負債１２９６４億美元，對外淨資產１７８６億美元，其中，人
民幣淨負債２６９３億美元，外幣淨資產４４７９億美元。
　　在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產９２７１億美元，債券資產３３６５億美
元，股權等其他資產２１１４億美元，分別佔銀行業對外金融資產的６３％、２３％和１４％。
分幣種看，人民幣資產３２４６億美元，美元資產８５３１億美元，其他幣種資產２９７３億美
元，分別佔２２％、５８％和２０％。從投向部門看，投向境外銀行部門７５７４億美元，佔比
５１％；投向境外非銀行部門７１７６億美元，佔比４９％。
　　在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債７３５２億美元，債券負債２２１７億美元，
股權等其他負債３３９５億美元，分別佔銀行業對外負債的５７％、１７％和２６％。分幣種看
，人民幣負債５９３９億美元，美元負債４３４５億美元，其他幣種負債２６８１億美元，分別
佔比４６％、３４％和２１％。從來源部門看，來自境外銀行部門５３８２億美元，佔比４２％
；來自境外非銀行部門７５８２億美元，佔比５８％。（ｓｌ）

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