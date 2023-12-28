《經濟通通訊社２８日專訊》國家外匯管理局公布，２０２３年９月末，中國銀行業對外金

融資產１４７５０億美元，對外負債１２９６４億美元，對外淨資產１７８６億美元，其中，人

民幣淨負債２６９３億美元，外幣淨資產４４７９億美元。

在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產９２７１億美元，債券資產３３６５億美

元，股權等其他資產２１１４億美元，分別佔銀行業對外金融資產的６３％、２３％和１４％。

分幣種看，人民幣資產３２４６億美元，美元資產８５３１億美元，其他幣種資產２９７３億美

元，分別佔２２％、５８％和２０％。從投向部門看，投向境外銀行部門７５７４億美元，佔比

５１％；投向境外非銀行部門７１７６億美元，佔比４９％。

在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債７３５２億美元，債券負債２２１７億美元，

股權等其他負債３３９５億美元，分別佔銀行業對外負債的５７％、１７％和２６％。分幣種看

，人民幣負債５９３９億美元，美元負債４３４５億美元，其他幣種負債２６８１億美元，分別

佔比４６％、３４％和２１％。從來源部門看，來自境外銀行部門５３８２億美元，佔比４２％

；來自境外非銀行部門７５８２億美元，佔比５８％。（ｓｌ）

