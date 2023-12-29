《經濟通通訊社２９日專訊》摩根士丹利發表研究報告調低了中國三大航空公司２０２３年
淨利預測，包括中國南方航空股份（０１０５５）（滬：６０００２９）、中國國航
（００７５３）（滬：６０１１１１）、中國東方航空股份（００６７０）
（滬：６００１１５），理由是自１０月底以來航空出遊需求遜預期，即使在今年第三季旺季期
間，三大航企盈利仍未能超越２０１９年水平。大摩維持三大航企Ａ╱Ｈ股「與大市同步」的評
級。在中港航空股中，大摩相對偏好春秋航空（滬：６０１０２１）及國泰航空（００２９３）
。
＊航空股偏好春秋航空及國泰航空＊
大摩預期，三大中資航企明年的利潤率將持續受壓，尤其是在經濟前景不振的淡季期間以及
家庭收入預期疲軟。由於出行恢復速度緩慢以及載客率下降，大摩已下調國航和東航２０２４－
２５年淨利預測，但卻上調南航同期盈利預測，主要因為預期後者國際貨運業務盈利表現強勁。
＊最新估計東航今年蝕３９億人民幣＊
大摩將國航２０２３－２５年盈利預測分別調低５３％、２％及１０％，Ｈ股及Ａ股目標價
分別降至５﹒０５港元及８﹒０３元人民幣。大摩本來預期東航今年可賺１８億人民幣，最新則
料今年會虧損約３９億人民幣，而２０２４－２５年盈測亦分別下調２４％及１５％，Ｈ股和Ａ
股目標價降至２﹒０９港元和３﹒７元人民幣。至於南航今年盈測亦由２７億人民幣降至２０億
人民幣，但明年及後年盈測分別調升３６％及１０％，目標價降至３﹒６９港元及５﹒１８元人
民幣。（ｋｋ╱ｃｌ）
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