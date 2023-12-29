《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》人民銀行貨幣政策委員會召開２０２３年

第四季例會，會議認為，要加大已出台貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕，引導信貸合理

增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。



＊推動企業融資及居民信貸成本穩中有降＊



會議指出，增強政府投資和政策激勵的引導作用，提高乘數效應，有效帶動激發更多民間投

資。促進物價低位回升，保持物價在合理水平。完善市場化利率形成和傳導機制，發揮央行政策

利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資及居

民信貸成本穩中有降。積極盤活被低效佔用的金融資源，提高資金使用效率。

會議提及，深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、

校正背離、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致

性預期並自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



＊一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求＊



會議指出，要深化金融供給側結構性改革，構建金融有效支持實體經濟的體制機制。引導大

銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定

發展。落實好加大力度支持科技型企業融資行動方案，引導金融機構增加製造業中長期貸款，支

持加快建設現代化產業體系。

會議稱，因城施策精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同

仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。加大對保障性住宅

建設、「平急兩用」公共基礎建設、城中村改造的金融支持力度，推動加快構建房地產發展新模

式。落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施。切實推進金融高水平雙向開放，提升開放條件

下經濟金融管理能力及防控風險能力。

