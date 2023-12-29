《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》２０２４年全國人大、政協會議（全國兩

會）將分別於３月５日及４日起召開。全國人大常委會會議今日表決通過了關於召開十四屆全國

人大二次會議的決定。根據決定，十四屆全國人大二次會議於明年３月５日在北京召開。

政協第十四屆全國委員會日前召開主席會議，建議全國政協十四屆二次會議於明年３月４日

在北京召開。會議還決定，２０２４年３月１日至２日召開全國政協十四屆常委會第五次會議，

為召開全國政協十四屆二次會議作準備。

決定建議十四屆全國人大二次會議的議程是：審議政府工作報告；審查２０２３年國民經濟

和社會發展計劃執行情況與２０２４年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、２０２４年國民經

濟和社會發展計劃草案；審查２０２３年中央和地方預算執行情況與２０２４年中央和地方預算

草案的報告、２０２４年中央和地方預算草案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議

《中華人民共和國國務院組織法（修訂草案）》的議案；審議全國人民代表大會常務委員會工作

報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告。

