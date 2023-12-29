《經濟通通訊社２９日專訊》上海復旦（０１３８５）（滬：６８８３８５）公布，因年齡
及身體原因，程君俠已辭任公司之總工程師、執行董事、戰略與投資委員會主席、提名委員會、
薪酬與考核委員會、及環境、社會及管治委員會各自成員，自今日起生效。（ｋｋ）
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29/12/2023 18:02
《國企紅籌》上海復旦（０１３８５）：程君俠辭任執行董事
《經濟通通訊社２９日專訊》上海復旦（０１３８５）（滬：６８８３８５）公布，因年齡
及身體原因，程君俠已辭任公司之總工程師、執行董事、戰略與投資委員會主席、提名委員會、
薪酬與考核委員會、及環境、社會及管治委員會各自成員，自今日起生效。（ｋｋ）
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