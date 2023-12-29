《經濟通通訊社２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央外事工作會議在北京舉行

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中央外事工作會議１２月２７日至２８日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主

席習近平出席會議並發表重要講話。習近平系統總結新時代中國特色大國外交的歷史性成就和寶

貴經驗，深刻闡述新征程對外工作面臨的國際環境和肩負的歷史使命，對當前和今後一個時期的

對外工作作了全面部署。



央行：加大已出台貨幣政策實施力度

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中國人民銀行１２月２８日消息，央行貨幣政策委員會２０２３年第四季度例會２７日召開。會

議認為，要加大已出台貨幣政策實施力度。保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放

，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。



新動能助力換擋提速 上市公司業績穩步回升

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２０２３年以來，以新能源汽車、高端裝備製造、新材料等為代表的戰略性新興產業上市公司，

加大創新投入，發揮「鏈主」作用，加快「智改數轉」，在實現業績穩步增長、為投資者創造更

多回報的同時，也向全球產業鏈價值鏈中高端進一步躍遷。





《上海證券報》



中央外事工作會議在北京舉行 習近平發表重要講話

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中央外事工作會議１２月２７日至２８日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主

席習近平出席會議並發表重要講話。習近平在重要講話中系統總結新時代中國特色大國外交的歷

史性成就和寶貴經驗，深刻闡述新征程對外工作面臨的國際環境和肩負的歷史使命，對當前和今

後一個時期的對外工作作了全面部署。



央行貨幣政策委員會四季度例會：加大已出台貨幣政策實施力度

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中國人民銀行１２月２８日發布消息，貨幣政策委員會近日召開２０２３年第四季度例會。會議

指出，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。和第三季度例會有所不同的是，此次會議將貨幣

政策的表述從「精準有力」變更為「精準有效」，貫徹中央經濟工作會議的最新要求。



錨定一流投行目標 券商投行生態加速重塑

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全面註冊制落地是涉及資本市場全局的重大改革，對投行的核心定價能力和綜合服務能力提出了

更高要求，加速推動投行告別「通道型」路徑依賴，轉型價值發現時不我待。





《證券時報》



中央外事工作會議在北京舉行

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中央外事工作會議１２月２７日至２８日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主

席習近平出席會議並發表重要講話。習近平系統總結新時代中國特色大國外交的歷史性成就和寶

貴經驗，深刻闡述新征程對外工作面臨的國際環境和肩負的歷史使命，對當前和今後一個時期的

對外工作作了全面部署。



最高檢：嚴厲打擊財務造假操縱市場等證券犯罪

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１２月２８日，最高人民檢察院發布《關於充分發揮檢察職能作用 依法服務保障金融高質量發

展的意見》。《意見》提出，將高質效履行檢察職能，依法懲治和預防金融違法犯罪。



拼多多「僅退款」獲行業跟進 消費者博弈地位上升

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曾引起巨大爭議的拼多多「僅退款」制度，淘寶和京東近日已跟進。這個單方面討好消費者的制

度重塑了互聯網平台，成為行業標準，拼多多在持續低價策略之後，又一次卷起了同行。

（ｒｙ）

