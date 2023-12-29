《神州經脈》滬深股市踏入今年最後一個交易日，今早（２９日）窄幅低開，盤中在科技股

領漲下，滬綜指半日倒升０﹒３４％，午後升幅有所擴大，但保險及地產股制約升幅，導致滬指

仍然上不到三千點，全日升０﹒６８％，報２９７４﹒９３點，總結全月跌１﹒８％，全年則跌

３﹒７％，連續第二年下跌，更是自２０１８年以來首次收官未能企穩三千點。

深成指全日升０﹒８９％，創業板指升０﹒６３％。全年計，深成指下跌１３﹒５％，創業

板指下跌１９﹒４％。北交所股票在第四季表現強勢，北證５０指數全年漲１４﹒９％。

人民銀行進行１９５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日淨投放１５５０

億元，本周實現淨投放１２５７０億元，創兩個月來單周新高。兩市全日成交８２２６億元，按

日減少７％，陸股通流入轉流出近６億元。

２０２３年最後一個交易日，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）高開高收，盤中曾升超

２００點穿７﹒０９，收報７﹒０９２０，較上個交易日４時３０分收盤價升１３５點子，三連

升，以６月２日以來近七個月新高收爐，全日在７﹒０８６０至７﹒０９９８之間波動。

人民幣即期去年最後一個交易日１２月３０日收盤價為６﹒９５１４，即今年全年累跌

１４０６點子，跌幅約為１﹒９８％，連續第二年下跌，但跌幅較去年的８﹒３％大幅收窄。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）亦曾漲至近七個月新高，現跌１９３點子，報７﹒１０００。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０８２７，較上個交易日升１４７點子，兩連升，創５月

３１日以來近七個月新高，但仍處於７元關口下方，為２００７年末以來首次。人民幣中間價由

去年底的６﹒９６４６波動前行至今日的７﹒０８２７，全年貶值１﹒６７％，貶幅較去年的

８﹒５％大幅收窄。中間價年內最大跌幅３﹒６１％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ ２０２４年全國人大、政協會議（全國兩會）將分別於３月５日及４日起召開。全國人大

常委會會議今日表決通過了關於召開十四屆全國人大二次會議的決定。根據決定，十四屆全國人

大二次會議於明年３月５日在北京召開。另外，政協第十四屆全國委員會日前召開主席會議，建

議全國政協十四屆二次會議於明年３月４日在北京召開。會議還決定，２０２４年３月１日至２

日召開全國政協十四屆常委會第五次會議，為召開全國政協十四屆二次會議作準備。



２﹒ 人民銀行貨幣政策委員會召開第四季例會，會上就貨幣政策提出新表述，稱要加大已出台

貨幣政策實施力度，並促進物價低位回升。會議並認為，要加大已出台貨幣政策實施力度，保持

流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和

價格水平預期目標相匹配；增強政府投資和政策激勵的引導作用，提高乘數效應，有效帶動激發

更多民間投資；促進物價低位回升，保持物價在合理水平；完善市場化利率形成和傳導機制，發

揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企

業融資及居民信貸成本穩中有降。



３﹒ 據《證券時報》報道，中信建投等多家券商已正式上線外國人持新版永久居留證線上開戶

功能，讓該類人群足不出戶也可自助辦理Ａ股證券開戶業務。有券商人士解釋，取得中國永久居

留身份證的外國人，此前也可以正常開立Ａ股帳戶，但無法在線上辦理，需要臨櫃，如今有新版

永久居留證，券商的ＡＰＰ也做了一些適應性的改進，可以實現線上開戶，提升便利性。



４﹒ 工信部、發改委等八部門聯合發布《關於加快傳統製造業轉型升級的指導意見》，指石化

化工、鋼鐵、有色等傳統製造業「大而不強」等問題仍突出，低端供給過剩和高端供給不足並存

，需加快推動實現轉型升級。主要舉措包括：持續鞏固「去產能」成果，依法依規淘汰落後產能

；加快人工智能、大數據、雲計算、５Ｇ、物聯網等信息技術與製造全過程、全要素深度融合；

探索建設區域人工智能數據處理中心；強化金融服務，支持符合條件的傳統製造業企業通過股票

、債券等多種融資方式進行技術改造或加大研發投入，通過併購重組實現轉型升級。



５﹒ 時隔２年，廣州樓面價地王易主。在今天的廣州土拍中，經過近四個小時、８５輪的競拍

，越秀從金茂、華發等其他八家房企中殺出重圍，以２２﹒７億元摘得廣州海珠區琶洲西區一地

塊，折合樓面價每平方米７５６７０元，溢價率約為５８﹒７４％。另外，北京昨日迎來

２０２３年最後一場土地拍賣，惟未能延續２６日的火熱，石景山、順義各一宗地底價成交，總

成交價７６億元。



６﹒ 據《共同社》報道，２０２３年中國汽車出口量預計將超過日本，首次成為世界第一。日

本汽車工業會今公布１至１１月出口量為３９９萬輛。而據中國汽車工業協會統計，１至１１月

中國汽車出口量達４４１﹒２萬輛，與上年同期相比增加約六成，全年出口量超過日本已成定局

。



７﹒ 華為在官方微信公眾號發表華為輪值董事長胡厚崑的２０２４年新年致辭。胡厚崑表示，

公司經營基本回歸常態，預計２０２３年實現銷售收入超過７０００億元。華為２０２２年的全

球銷售收入６４２３億元，淨利潤３５６億元。胡厚崑要求，來年各業務單元都要聚焦價值創造

，其中，終端要繼續致力於打造王者產品，構築有溫度的高端品牌；與夥伴共同加快移動應用鴻

蒙化，實現鴻蒙生態的歷史性跨越。華為雲既要成為公司數字化的底座和使能器，也要成為各行

各業可信賴的數字化「黑土地」。智能汽車解決方案與夥伴共同努力，將技術優勢轉化為商業成

功。



８﹒ 國家新聞出版署日前發布的《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，擬要求網絡遊戲

不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵，而且所有網絡遊戲須設置用戶充值限額

等，引起行業震動。中國音像與數字出版協會遊戲出版工作委員會（遊戲工委）今日發布通知稱

，組織各會員單位對草案徵求反饋意見，請各會員單位根據行業發展的實際特點，結合本企業的

業務情況，於２０２４年１月８日前提出具體的修改意見和建議。（ｓｌ）

