《鍾之日記》１２月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



踏入今年最後一個交易日，滬指全日收報２９７４﹒９３點，總結全年則跌３﹒７％，不但

是連續第二年下跌，更是自２０１８年以來首次收官未能企穩三千點。

滬深股通（統稱陸股通）在２０２３年全年淨流入４３７億元（人民幣．下同），雖然「聰

明錢」仍保持正向流入，但這已是互聯互通開啟以來淨流入最少的一年，和去年外資淨流入

９００億元相比，按年暴減約５１％，而和２０２１年的４３２２億元淨流入相提並論，更是小

巫見大巫。



＊環球股市嘉年華，中資偏憔悴＊



人民幣進一步走強，港股過去兩日累彈７０３點後，在今年最後一個交易日保持悶局，最終

守住萬七關，收報１７０４７，微升３點。全年恒指累計下跌２７３４點，跌幅１３﹒８％，連

跌四年。

今年環球資本市場其實表現不俗，多地股市指數甚至創下新高，例如台灣股市因ＡＩ橫空出

世、外資熱錢回流帶動，台股加權指數全年累計上升３７９３﹒１２點，升幅達２６﹒８％，創

下歷年第二大漲點，大幅跑贏港股、Ａ股；至於再遠一點的日本，日經指數全年飆漲

７３６９﹒６７點或２８﹒２％，同樣創下３４年來新高紀錄，韓股今年則累計上升１８﹒７％

。

要數全球最賺錢的股市，當屬阿根廷，在新任總統米萊上場後，當地股市走出狂歡行情，全

年狂飆３﹒５倍勢奪全球漲幅冠軍。



＊走資馬拉松能否逆轉？明年Ａ股最大亮點＊



Ａ股表現經常被批評與經濟走勢不符，但回顧整個２０２３年，可發現Ａ股走勢和中國樓市

甚至是實體經濟相吻合，年初對疫後復甦充滿希望，年中經濟數據不佳引發市場動搖，當局提振

不力引發外資「走資馬拉松」，滬指終失守三千點心理關口，市場對中國經濟的信心亦接近「破

防」邊緣。

全球基金經理對中國這個世界第二大經濟體前景表達了悲觀情緒，英國《金融時報》根據互

聯互通數據計算，今年流入中國股市的外國資金中，已經有近九成選擇離開；美國銀行本月對專

注於亞洲的基金經理人進行的一項調查顯示，大多數基金經理人與１１月相比多減持了中國股票

。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

