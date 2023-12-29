《經濟通通訊社２９日專訊》招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）昨晚發布公告

稱，監事會當日審議通過了《關於招商銀行２０２２年度績效薪酬追索扣回情況的議案》。據《

財聯社》報道，招行董事會剛在１２月１日通過此項議案，而在更早之前，招行２０２２年年報

披露，招行對２８７６名員工執行績效薪酬追索扣回，追索扣回的績效薪酬總金額為５８２４萬

元人民幣。最新公告是否意味年報披露的追索扣回最終落地，報道指招行暫未有回應。

招行ＡＨ股價兩邊走，Ａ股跌０﹒４％，Ｈ股升０﹒６％。



＊監管部門要求建立績效薪酬追索扣回機制＊



報道指，該份公告在投資人群體和銀行界引起熱議。不過，有知情人士指出，追索扣回績效

薪酬並不是新事物、也不是招行獨有，而是根據中國銀保監會２０２１年１月發布的《關於建立

完善銀行保險機構績效薪酬追索扣回機制的指導意見》（下稱《意見》），全行業都需要建立的

相關制度，招行只是例行公告。而且招行去年１２月２８日就發布過該份議案，２０２１年１１

月２６日也有一模一樣的議案，「是年度例行回檢」。

據了解，《意見》要求銀行保險機構根據風險暴露情況追回不當發放的績效薪酬，強化薪酬

與風險承擔的一致性；持續開展薪酬延期支付情況現場檢查和評估，同時加強薪酬信息披露的全

面性和透明性。去年８月，財政部也發布了《關於進一步加強國有金融企業財務管理的通知》，

要求金融企業應當制定績效薪酬追索扣回制度，績效薪酬追索扣回規定適用於已離職或退休人員

。

銀保監今年３月披露，截至當月已有９５％以上的機構已制定並實施了績效薪酬延期支付和

追索扣回制度。另據內媒不完全統計，據上市銀行２０２２年年報，國有六大行之中，郵儲銀行

表示已建立了績效年薪延期支付制度，其餘五大行都表示建立了績效薪酬延期支付及追索扣回制

度。（ｓｌ）

