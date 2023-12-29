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AH股新聞

29/12/2023 09:05

《打擊貪腐》人行原司長孫國峰涉洩露國家秘密罪等，判囚１６年半

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《財新》報道，最高人民檢察院昨天舉行發布會，通報檢察
機關懲治和預防金融犯罪工作情況，並公布一批典型案事例，其中包含孫某峰案的詳情。
　　據公開簡歷對比可知，孫某峰即為原人行貨幣政策司司長孫國峰。據最高檢此次通報，孫國
峰自２００２年至２０２０年，利用職務便利為他人獲取相關政策信息從事相關交易提供幫助，
並且非法收受共２１００萬元人民幣。其中２０１４年４月至２０１９年９月，孫國峰將尚處於
保密期內的相關政策信息洩露給他人，幫助他人從事相關交易獲利。最終法院以受賄、故意洩露
國家秘密及內幕交易對孫國峰數罪並罰，決定執行有期徒刑１６年６個月，並處罰人民幣
１３１０萬元。
　　孫國峰１９７２年７月出生，黑龍江黑河人，博士學歷，１９９６年８月參加工作，
２０００年５月加入中國共產黨。１９９６年８月至２０１６年１０月，先後任中國人民銀行貨
幣政策司干部、副主任科員、主任科員、副處長、處長、副司長；２０１６年１０月至２０１８
年８月，任中國人民銀行金融研究所所長；２０１８年８月任中國人民銀行貨幣政策司司長；
２０２２年５月免職。（ｒｙ）

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